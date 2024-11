Nhóm 'quái xế' gây chết người ở Hà Nội: Xử nghiêm để răn đe

“Thời gian qua, các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội, Công an quận Hoàn Kiếm đã triển khai nhiều các biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa. Tuy nhiên một số đối tượng thanh thiếu niên có nhận thức, ý thức pháp luật rất hạn chế tiếp tục có hành vi vi phạm như điều khiển xe máy chạy tốc độ cao, vượt đèn đỏ, bấm còi inh ỏi... gây ra hậu quả” - Trung tá Tống Đăng Công - Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp Công an quận Hoàn Kiếm nói.

Theo Trung tá Tống Đăng Công, qua vụ án trên, cơ quan công an khuyến cáo những thanh thiếu niên có ý định thực hiện hành vi vi phạm pháp luật về an toàn giao thông phải chấm dứt ngay. Đặc biệt những gia đình có con em trong độ tuổi này cần có biện pháp quản lý các em, bản thân phụ huynh phải nhận thức rõ hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra đối với hành vi giao xe cho các cháu chưa đủ tuổi, chưa có bằng lái xe.