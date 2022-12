Hà Nội thắt chặt an ninh tại các phố quanh hồ Gươm

Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) vừa có thông báo hạn chế các phương tiện vào một số tuyến đường phục vụ đón Tết Dương lịch 2023.

Theo đó, tối 31/12 trên địa bàn quận Hoàn Kiếm sẽ diễn ra nhiều chương trình nghệ thuật chào mừng năm mới. Cụ thể, chương trình Countdown chào đón năm mới 2023 diễn ra từ 20h ngày 31/12 đến 1h ngày 1/1/2023 tại Quảng trường Cách mạng tháng 8.

Chương trình chào đón năm mới "Countdown 2023" diễn ra từ 19h ngày 31/12/2022 đến 0h30 ngày 1/1/2023 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Chương trình chạy Bán Marathon Quốc tế Việt Nam 2023 do Liên đoàn điền kinh Việt Nam tổ chức, diễn ra 5h-9h ngày 1/1/2023, xuất phát tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và chạy qua một số tuyến phố.

Đảm bảo an toàn tại các tuyến phố đi bộ quanh hồ Gươm.

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm ùn tắc trong thời gian diễn ra các sự kiện, Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp với Thanh tra giao thông vận tải, Đội CSGT số 1 tổ chức phân luồng giao thông, hạn chế phương tiện vào các tuyến: Trần Quang Khải - Trần Khánh Dư - Tràng Tiền; Nguyễn Hữu Huân - Lý Thái Tổ - Ngô Quyền; Hàng Cót - Lương Văn Can - Hàng Gai - Hàng Bông; Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Bà Triệu, Hàng Bài, Quang Trung, Trần Bình Trọng.

Cũng trong dịp Tết Dương lịch 2023, không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm và phụ cận sẽ được kéo dài thời gian hoạt động, từ 19h ngày 30/12 (thứ sáu) đến 0h ngày 1/1/2023 (thứ hai).

Chỉ huy Công an quận Hoàn Kiếm cho hay các chương trình chào đón năm mới Dương lịch 2023 dự kiến thu hút hàng vạn người tham dự. Đơn vị này đã xây dựng nội dung chống giẫm đạp, rút kinh nghiệm từ các vụ việc không mong muốn từng xảy ra ở một số nước trong những sự kiện tập trung đông người.

Theo đó, với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Công an quận sẽ chỉ đạo phân luồng giao thông từ xa, đồng thời bố trí các điểm gửi xe để phục vụ người dân.

Một số tuyến phố xung quanh hồ Hoàn Kiếm sẽ bố trí cho xe cứu hỏa, cứu thương túc trực, sẵn sàng ứng phó, xử lý các tình huống trong đêm 31/12.

Các công tác an ninh khác cũng được thắt chặt, kiểm soát tình trạng nhiều người sử dụng thiết bị bay không người lái (flycam). Lực lượng chức năng thậm chí có thể bắn hạ flycam nếu thấy cần thiết.