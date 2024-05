Triệu tập tài xế taxi vụ “chặt chém” hai du khách 500.000 đồng

Ngày 13/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội cho biết, đã triệu tập lái xe taxi liên quan vụ “chặt chém” du khách nước ngoài giá 500.000 đồng cho cuốc xe khoảng 200m.

Công an quận Hoàn Kiếm cho hay sau khi tiếp nhận sự việc vào sáng 12/5, các đội nghiệp vụ đã nhanh chóng vào cuộc xác minh.

Tài xế L.V.D. tại cơ quan Công an. Ảnh Hồng Quang

Lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn do chiếc xe này đã qua nhiều đời chủ, không còn trực thuộc hãng taxi được dán số điện thoại ở phần đuôi xe. Tới chiều cùng ngày, cảnh sát đã xác định được danh tính tài xế. Người này là L.V.D. (SN 1990, quê ở thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên).

Làm việc với công an, bước đầu nam tài xế tự nhận có chở hai du khách Pháp ở thời điểm rạng sáng 12-5. Sau đó, anh này về quê nhà để ngủ. Với các tình tiết liên quan đến việc thu tiền của du khách, Công an quận Hoàn Kiếm đang giao Công an phường Hàng Buồm tiếp nhận hồ sơ để xác minh, giải quyết theo quy định.

Trước đó, bà M. (quốc tịch Pháp) cho biết đêm 11/5, bà cùng chồng đi ô tô khách từ Sa Pa (tỉnh Lào Cai) về văn phòng nhà xe tại số 114 Trần Nhật Duật (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Sau đó, họ dự định tới Cát Bà (Hải Phòng) và đi du thuyền. Tại số 114 Trần Nhật Duật, vợ chồng bà M. bắt một chiếc taxi để tới địa chỉ 9B Chợ Gạo. "Đến nơi, tài xế khóa cửa xe sau, đề nghị chúng tôi trả 500.000 đồng mới được xuống xe", bà M. kể.

Trên thực tế, quãng đường từ 114 Trần Nhật Duật tới số 9 Chợ Gạo chỉ gần 200m. Sau khi tài xế rời đi, người chồng phát hiện quên ví và hộ chiếu trên xe. Tài xế taxi quay lại trả tài sản và đòi thêm 500.000 đồng. "Chúng tôi phải trả thêm tiền để nhận lại tài sản. Vợ chồng tôi rất bức xúc", bà nói, đồng thời cho biết đã gửi hình ảnh xe taxi, tài xế và thuật lại sự việc, nhờ hướng dẫn viên phản ánh đến cơ quan chức năng.

Vị du khách cho hay đây là lần đầu vợ chồng bà đến Việt Nam du lịch. Cả hai đã đến Việt Nam khoảng một tuần trước với lịch trình tham quan Tam Cốc (Ninh Bình), Sa Pa (Lào Cai), Hà Nội. Sự việc xảy ra đã gây ảnh hưởng xấu tới tâm lý của họ.

Hiện vụ "chặt chém" hai du khách 500.000 đồng đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.