Hà Nội: Dập tắt đám cháy trong đêm nơi có nhiều hộ dân

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h15 ngày 25/4, một đám cháy bất ngờ xuất hiện tên tầng cao ngôi nhà cao tầng tại ngã ba Hàng Bút - Thuốc Bắc, phường Hàng Bồ, quân Hoàn Kiếm, Hà Nội kèm theo lửa và khói bốc cao khiến người dân hoang mang.

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy.

Nhận được tin báo, Công an quận Hoàn Kiếm nhanh chóng điều động CBCS và phương tiện làm nhiệm vụ. Các lực lượng Công an phường Hàng Bồ cũng phong tỏa ngã tư Hàng Vải - Thuốc Bắc và Hàng Bồ - Thuốc Bắc để phục vụ công tác cứu hỏa.

Đám cháy xác định xảy ra tại tầng 5, số nhà 62 phố Thuốc Bắc là nơi sinh sống của nhiều hộ dân, nên ngay lập tức công tác sơ tán những người dân xung quanh được triển khai. Lực lượng chữa cháy đã triển khai phun nước từ nhiều hướng tránh lây lan sang những nhà bên cạnh. Đồng thời sử dụng xe thang phun cao áp từ trên cao xuống dập tắt ngọn lửa.

Nhờ nỗ lực cứu hỏa, đến khoảng 22h45 cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Thông tin ban đầu, đám cháy không gây thiệt hại về người. Vị trí cháy là khu vực tầng 5 dùng để làm kho chứa xốp và gỗ vụn. Do vật liệu dễ bắt lửa gặp gió to nên ban đầu gây hoang mang. Nguyên nhân xác định có thể do chập điện dẫn đến phát sinh nguồn lửa.

Hiện vụ cháy trong đêm nơi có nhiều hộ dân sống đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.