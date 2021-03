Nhiều phụ nữ ngoại quốc bị sàm sỡ ở hồ Tây: Phó Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm

Ngày 5/3, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh làm rõ những thông tin báo chí phản ánh về hành vi sàm sỡ phụ nữ nước ngoài tại khu vực Hồ Tây, thành phố Hà Nội.



Phó Thủ tướng chỉ đạo, nếu đúng cần có ngay biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm; công khai kết quả xử lý trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Hình ảnh nghi phạm vụ án tấn công tình dục hàng loạt người nước ngoài sống quanh Hồ Tây.

Thời gian gần đây một số báo chí điện tử phản ánh, từ cuối tháng 1 năm 2021 đến cuối tháng 2/2021 một số thanh thiếu niên bịt khẩu trang, đi xe mô tô che biển số quanh khu vực Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã có hành vi sàm sỡ nhiều phụ nữ nước ngoài, thậm chí cả những bạn trẻ người Việt Nam.

Không chỉ một lần mà hành vi sàm sỡ và tấn công người nước ngoài ở khu vực Hồ Tây đã diễn ra rất nhiều lần với số lượng nạn nhân lên đến hàng chục người, các vụ việc này khiến nhiều phụ nữ ngoại quốc tại Hà Nội sợ hãi khi đến khu vực Hồ Tây và không dám ra đường buổi tối…".

Chị K.M.C (25 tuổi, quốc tịch Ireland) – một trong những nạn nhân cho biết, đã bị sàm sỡ hai lần. Một lần khi đang đi bộ vào tháng 1/2021 và một lần dắt chó đi dạo vào khoảng 10h đêm. Theo chị C., đó là nhóm những thanh thiếu niên đi xe máy, sàm sỡ vào bộ phận nhạy cảm của chị và sau đó rời đi với những lời tục tĩu. "Họ đi xe máy, một người ngồi trước nói xin chào còn người ngồi sau sàm sỡ ngực tôi rồi lái xe bỏ chạy. Tôi la hét và đuổi theo nhưng không được".

Liên quan vụ việc trên, ngày 4/3, Công an TP Hà Nội cho biết, đến nay, công an phường Quảng An (quận Tây Hồ) đã tiếp nhận đơn trình báo của 4 phụ nữ người nước ngoài (3 người trú tại phường Quảng An, 1 người trú tại phường Tứ Liên) về việc bị các nhóm đối tượng thanh thiếu niên khoảng 15 - 20 tuổi, đi xe máy, có những lời nói xúc phạm và có hành vi quấy rối tình dục.

Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an quận Tây Hồ tập trung khẩn trương tổ chức điều tra làm rõ, truy xét xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Hiện lực lượng Công an TP Hà Nội đã tiến hành lấy lời khai người bị hại, rà soát nhân chứng, rà soát camera xung quanh nơi xảy ra vụ việc để xác định các đối tượng nghi vấn có liên quan. Đồng thời, khoanh vùng, truy tìm các đối tượng và ra Thông báo cảnh báo cho cộng đồng người nước ngoài sinh sống quanh khu vực Hồ Tây về các hành vi xâm hại nêu trên.

