“Nhân dân còn bất an thì công an chưa hoàn thành nhiệm vụ“

(Kiến Thức) - Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, việc bảo đảm an ninh, an toàn cho nhân dân, là thước đo quan trọng của công tác bảo đảm an ninh, trật tự; nơi nào nhân dân còn lo lắng, bất an thì nơi đó công an chưa hoàn thành nhiệm vụ.

Tại hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 76, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả, thành tích, chiến công của lực lượng Công an nhân dân đạt được trong thời gian qua như công tác phòng, chống tội phạm đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội, làm giảm 6,81% số vụ phạm pháp so với năm 2019…



Đáng chú ý, khi giao nhiệm vụ cho lực lượng CAND trong thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước luôn xác định nhân dân luôn là trung tâm của mọi chính sách và các quyết định của nhà nước, do đó, việc bảo đảm an ninh, an toàn cho nhân dân, là thước đo quan trọng của công tác bảo đảm an ninh, trật tự; nơi nào nhân dân còn lo lắng, bất an thì nơi đó công an chưa hoàn thành nhiệm vụ.

Dũng trọc, Đường Nhuệ, Phú Lê là những giang hồ mạng xộ khám năm 2020.

Trên thực tế, trong thời gian qua, chỉ tính riêng công tác phòng, chống tội phạm đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công an các đơn vị địa phương đã phát hiện, xác lập và triệt phá thành công nhiều chuyên án lớn, mở 4 đợt cao điểm tấn công trấn áp, đánh đúng, đánh trúng các đường dây, tổ chức tội phạm, bắt giữ các đối tượng chủ mưu, cầm đầu.

Thống kê cho thấy, từ ngày 15/12/2019 đến ngày 14/11/2020, lực lượng công an đã điều tra, làm rõ hơn 35.800 vụ phạm tội về trật tự xã hội, trong đó có các vụ án nổi cộm gây bức xúc dư luận đều được điều tra làm rõ.

Chỉ tính riêng năm 2020, nhiều băng nhóm tội phạm xã hội đen, bảo kê, tín dụng đen, tội phạm về kinh tế cộm cán tại nhiều địa phương đã được lực lượng công an điều tra làm rõ.

Điển hình tại Thái Bình, lực lượng công an đã triệt phá ổ nhóm xã hội đen của vợ chồng Nguyễn Xuân Đường (Đường Nhuệ) gây ra nhiều vụ án khiến dư luận bức xúc; ổ nhóm Lê Mai Anh (Chúc Nhị) cho vay nặng lãi, khủng bố, hủy hoại tài sản.

Tại Bà Rịa – Vũng Tàu mới đây, lực lượng công an đã khởi tố, bắt giam bố con đại gia Lê Thái Thiện (55 tuổi, Thiện "Soi", chủ sở hữu biệt thự dát vàng ngay QL51 tại xã Tân Hải, TX Phú Mỹ) để điều tra làm rõ về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự và rửa tiền…

Trong thời gian qua, nhiều giang hồ mạng gây bức xúc dư luận đã bị khởi tố bắt giam như giang hồ mạng Nguyễn Văn Dũng (Dũng "trọc", SN 1968, trú tại phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, TP Hà Nội) để điều tra hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Phú Lê về tội Cố ý gây thương tích; giang hồ mạng Trường "con" Nam Định (tên thật là Trịnh Xuân Trường, SN 1972, trú tại xóm Nam Hòa, xã Xuân Tân, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy….

Ngoài ra nhiều giang hồ cộm cán tại một số địa phương cũng đã phải tra tay vào còng số 8 hoặc ổ nhóm bị triệt phá như Loan Cá (Lý Thị Loan) đe dọa, thu tiền của hàng trăm tiểu thương ở KCN Thạnh Phú (Đồng Nai); Cường Gấu (Thanh Hóa); Giang 36 (Ngô Văn Giang, một trùm giang hồ có số má ở khu chợ Điều, phường Long Bình, TP Biên Hoà, Đồng Nai)…

Lực lượng công an cũng đã triệt phá, điều tra làm rõ, đề nghị truy tố nhiều đại án kinh tế lớn mà điển hình nhất mới đây, đã khởi tố, điều tra, đề nghị truy tố ông Nguyễn Đức Chung – cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội cùng đồng phạm về hành vi Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước liên quan vụ án xảy ra tại công ty Nhật Cường…

Bên cạnh đó, thời gian qua, lực lượng công an cũng làm rõ nhiều vụ án nâng khống thiết bị y tế xảy ra tại CDC Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai… cũng như những vụ án liên quan công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại nhiều tỉnh thành.

Những vụ án trên chỉ là điển hình trong số hàng chục nghìn vụ án được lực lượng công an triệt phá trong thời gian qua khiến dư luận tán dương, đồng lòng ủng hộ.

Tuy nhiên, thực trạng giang hồ nở rộ , đặc biệt là nạn bảo kê, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê vẫn nhan nhản tại nhiều tỉnh, thành, gây bức xúc dư luận. Bên cạnh các loại tội phạm đâm thuê, chém mướn vẫn còn nhiều tội phạm giang hồ mạng làm ô nhiễm văn hóa, tác động xấu đến giới trẻ. Trong khi đó tại nhiều địa phương vẫn nhức nhối vấn nạn xã hội đen.

Do đó, các vụ án đã được triệt phá trong thời gian qua chỉ là một vài điểm sáng trong công tác phòng chống tội phạm. Người dân kỳ vong, sau chỉ đạo thẳng thắn của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bộ Công an cùng đồng loạt các tỉnh thành đều mạnh tay triệt xóa tội phạm, mạnh mẽ, tận gốc, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân trên cả nước.

