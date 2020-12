Ấn định ngày xét xử giang hồ mạng Phú Lê và đàn em

Ngày 1/12, TAND huyện Đan Phượng (Hà Nội) cho biết, đã ra quyết định ngày 15/12 tới sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Văn Phú (tức Phú Lê, SN 1980, trú tại phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội - thường được gọi là “giang hồ mạng” Phú Lê) về tội “Cố ý gây thương tích”. Cùng ra hầu Tòa về tội danh trên với Phú Lê trong vụ án này còn có 2 bị cáo: Hoàng Văn Thụy (SN 1995, trú tại xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái), Trần Văn Tư (SN 1988, trú tại xã An Ninh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình). (Bị can Hoàng Văn Thụy). Được biết, HĐXX trong vụ án này gồm 3 người (1 thẩm phán, 2 hội thẩm nhân dân), do thẩm phán Trần Duy Hưng làm chủ tọa phiên tòa. Một kiểm sát viên của VKSND huyện Đan Phượng tham gia thực hành quyền công tố trước Tòa. Theo cáo trạng truy tố, Lê Văn Phú chung sống như vợ chồng với Lã Thúy Kiều (sinh năm 1985, trú tại phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Cả hai thường xuyên livetream lôi kéo các đối tượng tụ tập, ăn uống, khoe khoang hình ảnh trên mạng xã hội, dẫn đến việc mâu thuẫn, chửi bới với một số đối tượng khác. Cuối tháng 7, đầu tháng 8/2020, Lã Thúy Kiều và Trần Thị Đào (tên gọi khác là Đào “Chi Lê”, SN 1990, trú tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội) phát sinh mâu thuẫn trong việc bán hàng online. Kiều và Đào nhiều lần quay video, chửi bới, thách thức và hẹn nhau để giải quyết mâu thuẫn. Có lần Kiều đã tìm đến nơi ở của Đào, nhưng không gặp được Đào. Khoảng 9h sáng 2/8/2020, Lê Văn Phú và Lã Thúy Kiều gọi điện cho Trần Thị Đào hẹn gặp nhau tại UBND xã Dục Tú (huyện Đông Anh, Hà Nội) để giải quyết dứt điểm mâu thuẫn. Tối cùng ngày 2/8/2020, Phú, Kiều bảo một số đối tượng là bạn quen biết ngoài xã hội đến khu vực UBND xã Dục Tú (huyện Đông Anh, Hà Nội) để gặp Đào giải quyết mâu thuẫn, trong đó có Hoàng Văn Thụy và Trần Văn Tư. Do Khi Đào đến khu vực gần UBND xã Dục Tú, Đào thấy có rất đông các đối tượng xăm trổ (là “đàn em” của Phú). Lo sợ bị đánh nên Đào không ra mặt mà bỏ về. Do không gặp được Đào nên tất cả về khu vực hồ Đền Lừ (quận Hoàng Mai, Hà Nội) để ăn uống cùng Phú và Kiều. Trong lúc ngồi ăn, Thụy nói với Phú: “Mai em xuống nhà Đào ở Đan Phượng để tìm đánh nó, nếu không gặp được Đào thì em sẽ đánh mẹ và dì nó”. Nghe xong, Phú đồng ý và bảo nếu đánh thì tránh phần đầu ra, chỉ đánh vào tay chân thôi, rồi bảo Thụy gọi điện rủ Tư đi cùng. Đến khoảng 11h30 ngày 3/8, Tư điều khiển xe máy chở Thụy đến nhà Đào ở xã Hồng Hà (huyện Đan Phượng), Thụy đã dùng tuýp sắt đánh vào chân bà Nguyễn Thị Bé (dì ruột của Đào) và Nguyễn Thị Nga (mẹ của Đào). Hậu quả làm bà Nga bị thương tích, tổn hại 1% sức khỏe. Hiện đã có 1 luật sư đăng ký tham gia bào chữa cho bị cáo Lê Văn Phú; 1 luật sư và 1 trợ giúp viên pháp lý đăng ký bào chữa cho bị cáo Hoàng Văn Thụy. Ngoài ra, Tòa còn triệu tập 1 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, 3 người làm chứng và người bị hại là bà Nguyễn Thị Nga (SN 1951, trú tại thôn xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội). Dự kiến phiên toà sẽ được diễn ra trong khoảng nửa ngày. >>> Xem thêm video: Bắt "giang hồ mạng" Phú Lê. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

