Nhà Giám thị Trại giam Xuân Phước bị “tấn công“: “Đại ca” nào ra tay?

(Kiến Thức) - Trường hợp các đối tượng ném chất bẩn vào nhà Giám thị Trại giam Xuân Phước là để trả thù do mâu thuẫn, thù oán cá nhân, hành vi này có thể xử lý về tội gây rối trật tự công cộng hoặc tội cố ý làm hư hỏng tài sản.

Ngày 5/2, đại diện Công an TP Tuy Hòa ( tỉnh Phú Yên) cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ việc kẻ xấu ném sơn, chất bẩn vào nhà riêng của Thượng tá Trần Văn Dũng, Giám thị Trại giam Xuân Phước (Bộ Công an).



Theo đó, vào rạng sáng cùng ngày, nhà riêng Thượng tá Trần Văn Dũng trên đường An Dương Vương (TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) bị đối tượng lạ mặt ném chất bẩn, trứng thối, tạt sơn đỏ ở nhiều nơi tại hàng rào, tường nhà, nền nhà…Thậm chí kẻ xấu còn dung sơn bôi, vẽ bậy phía ngoài tường rào.

Đáng chú ý, trao đổi với báo chí, Thượng tá Trần Văn Dũng cho biết, thời điểm có 2 người đàn ông đi xe máy tới ném sơn, chất bẩn vào nhiều nơi trong nhà, người nhà ông Dũng đã phát hiện và định tri hô nhưng các đối tượng hung hãn đe dọa.

Theo Thượng tá Dũng, trước Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, kẻ xấu cũng đã từng đến nhà ông này dùng trứng thối, chất bẩn ném vào nhà.

Hình ảnh chất bẩn, sơn bị kẻ xấu ném loang lổ trên tường nhà Thượng tá Trần Văn Dũng.

Giám thị Trại giam Xuân Phước nghi ngờ có thể do một số người không được vào thăm người thân tại Trại giam Xuân Phước vì không đúng quy định nên đã nhiều lần đến nhà riêng của ông để tạt sơn, ném chất bẩn.

Dư luận đặt câu hỏi: “Đại ca” nào đứng sau việc này và hành vi của các đối tượng trên bị xử lý như thế nào theo quy định của pháp luật?

Trao đổi với PV Kiến Thức, luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, thời gian gần đây, những vụ việc ném chất bẩn vào nhà để đòi nợ, khủng bố tinh thần của những người vay tiền không trả diễn ra tương đối phổ biến ở nhiều địa phương, nhiều đối tượng đã bị bắt giữ, xử lý theo quy định pháp luật. Thường những người bị ném chất bẩn vào nhà là những người dân vay tiền tín dụng đen hoặc những người nợ tiền không trả dẫn đến các đối tượng được thuê đến để khủng bố theo kiểu này nhằm đòi nợ.

Tuy nhiên, trong vụ việc này người bị khủng bố tinh thần lại là Thượng tá Trần Văn Dũng, Giám thị Trại giam Xuân Phước - cán bộ lãnh đạo đứng đầu của trại giam và là một người có chức vụ, có quyền lực và có điều kiện kinh tế vững vàng.

Bởi vậy, cơ quan điều tra cần xác minh làm rõ nguyên nhân, động cơ của vụ việc. Việc ném chất bẩn vào nhà Thượng tá Trần Văn Dũng là xuất phát từ nguyên nhân nào? Việc mâu thuẫn, khủng bố này có xuất phát nguyên nhân từ hành vi vi phạm pháp luật ở đây hay không...để giải quyết vụ việc một cách triệt để, đúng pháp luật.

“Làm rõ nguyên nhân, động cơ của vụ việc là cơ sở để giải quyết vụ việc một cách đúng đắn cũng như để thực hiện tốt công tác phòng ngừa tội phạm, phòng ngừa vi phạm pháp luật”. Luật sư Đặng Văn Cường nêu ý kiến.

Theo luật sư Cường, đối với hành vi ném chất bẩn của các đối tượng là hành vi vi phạm pháp luật. Dù xuất phát từ bất cứ nguyên nhân hay mâu thuẫn gì, các đối tượng này cũng không được phép thực hiện hành vi ném chất bẩn vào nhà người khác. Do vậy, tùy thuộc vào động cơ, mục đích, tùy thuộc vào hậu quả xảy ra mà hành vi này sẽ bị xem xét xử lý hình sự hoặc bị xử phạt hành chính, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật.

Trong trường hợp hành vi ném chất bẩn vào nhà nhằm mục đích để đòi tài sản, hành vi thể hiện sự đe dọa, uy hiếp để chủ nhà để phải trả nợ, trả tài sản, giao tài sản cho các đối tượng này thì đây là hành vi cưỡng đoạt tài sản, những đối tượng này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cưỡng đoạt tài sản theo quy định tại điều 170 bộ luật hình sự.

Còn trường hợp mục đích ném chất bẩn vào nhà không nhằm mục đích để buộc chủ nhà phải giao tài sản, mục đích ném chất bẩn chỉ là để trả thù do mâu thuẫn, thù oán cá nhân, hành vi này có thể xử lý về tội gây rối trật tự công cộng (nếu hành vi được xác định là ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội hoặc gây những hậu quả thiệt hại vật chất khác theo quy định pháp luật) hoặc tội cố ý làm hư hỏng tài sản (nếu hành vi ném chất bẩn gây thiệt hại đến tài sản từ 2.000.000 đồng trở lên).

Trong trường hợp hành vi không đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự thì vẫn có thể xử phạt hành chính đối với các đối tượng này theo quy định tại Nghị định 167 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội.

“Đây là một vụ việc ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, tài sản, tâm lý của gia đình nạn nhân. Đồng thời, thể hiện thái độ coi thường pháp luật của các đối tượng đã ném chất bẩn vào nhà vì cán bộ này. Nếu không truy tìm được đối tượng, không làm rõ nguyên nhân, không giải quyết, xử lý triệt để vụ việc thì những người dân sống xung quanh và những người dân địa phương sẽ hết sức hoang mang.

Bởi đến những cán bộ công an có chức vụ quyền hạn, làm nhiệm vụ bảo vệ pháp luật mà còn bị các đối tượng xấu tấn công, uy hiếp, gây bất ổn thì những người dân bình thường ở địa phương này khó mà có thể được an toàn, yên thân với những đối tượng côn đồ, manh động như vậy”, Luật sư Đặng Văn Cường cho biết.