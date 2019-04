Thanh tra hãng taxi thuê người đổ cả xô chất thải “khủng bố” hãng taxi Đất Cảng

Ngày 27/4, Công an TP Hải Phòng đã chính thức thông tin về việc ném chất bẩn và gây mất an ninh trật tự tại văn phòng chi nhánh hãng taxi Đất Cảng ở xã Thủy Sơn (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng).



Theo đó, ngày 11/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủy Nguyên nhận được tin báo về việc chi nhánh của văn phòng hãng taxi Đất Cảng ở tại số nhà 56 (phố Mới, Thủy Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng) bị một số đối tượng lạ mặt ném chất bẩn vào cửa văn phòng.

Tiếp đó, ngày 23/4/2019, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủy Nguyên tiếp tục nhận được trình báo về việc hồi 6h18' có 1 xe ô tô tải BKS:14C-096.55 bị tháo 1 lốp trước bên lái, đỗ trước cửa, tại cửa văn phòng hãng taxi Đất Cảng ở tại số nhà 56, phố Mới, Thủy Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng gây cản trở việc khai trương của hãng taxi Đất Cảng.

Hiện trường vụ việc.

Khi Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủy Nguyên phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự – Công an thành phố Hải Phòng, Công an xã Thủy Sơn đang xác minh, lập biên bản sự việc thì Bùi Văn Mạnh (SN 1983, trú tại Thôn 7, Kỳ Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng (lái xe hãng taxi Nguyễn Gia) chở đến 1 chiếc lốp gắn vào xe ô tô BKS 14C-096.55 nói trên.

Lực lượng Công an đưa Bùi Văn Mạnh về trụ sở cơ quan Công an làm việc.

Bùi Văn Mạnh khai nhận được Đàm Trung Kiên (SN 1979 - thanh tra hãng taxi Nguyễn Gia) thuê chở phân gà đến đỗ trước cửa trụ sở chi nhánh hãng taxi Đất Cảng vào ngày khai trương.

Bùi Văn Mạnh còn giả vờ hỏng lốp xe rồi tháo lốp xe phía trước ra. Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủy Nguyên đã triệu tập Đàm Trung Kiên, sinh năm 1979, trú tại Đông Khê, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng để xác minh, làm rõ vụ việc.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủy Nguyên phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Kiến Thức đã đưa tin, vào khoảng 12h ngày 11/4, một nhóm đối tượng khoảng 4 đến 5 người đi trên 2 xe máy tới cửa văn phòng hãng taxi Đất Cảng ở tại số nhà 56, phố Mới, Thủy Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng rồi dừng lại. Chúng bê nguyên một xô chất bẩn cùng nhiều túi tạp chất hôi thối khác đổ, ném vào cửa công ty.

Sau khi thực hiện xong hành vi này, chúng lên xe bỏ đi. Toàn bộ việc làm phạm pháp đó đã được camera an ninh ghi lại.

Trao đổi với PV tối ngày 13/4, ông Lê Thanh H. - Giám đốc công ty vận tải Đất Cảng xác nhận vụ việc có nhóm đối tượng ném chất bẩn vào công ty mình.

“Chúng tôi vừa mở thêm trụ sở chi nhánh ở Thủy Nguyên chủ yếu là để hoạt động lĩnh vực kinh doanh xe taxi. Tuy nhiên, vừa mới chân ướt chân ráo đến địa phận mới đã bị uy hiếp bằng bom chất bẩn. Điều này khiến cho các lái xe rất lo sợ khi thực hiện đón trả khách tại khu vực huyện Thủy Nguyên. Phía công ty nhận định đây là do sự cạnh tranh không lành mạnh của hãng taxi khác đang khai thác tại địa bàn này”, ông H. thông tin thêm.

Theo ông H., camera an ninh của công ty ghi lại rõ nét từng mặt của những kẻ tham gia ném bom bẩn vào trụ sở đơn vị. Ông cũng đã trình báo cơ quan Công an và vụ việc đang được tích cực điều tra.