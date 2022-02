Nhà đầu tư Ấn Độ sẽ đầu tư Công viên dược quốc tế tại Hải Dương

Ngày 15/2, lãnh đạo tỉnh Hải Dương đã chứng kiến lễ ký kết quyết định hợp tác đầu tư dự án Công viên Dược phẩm của Công ty Sri Avantika Contractor LTD, Công ty SMS Pharmaceuticals LTD (Ấn Độ) và Công ty cổ phần Tập đoàn phát triển Khu công nghiệp - Đô thị Đại An (Hải Dương, Việt Nam).