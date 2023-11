Nguyên Phó khoa Đại học CSND mua dâm bé gái: Có xử lý hình sự?

Cơ quan CSĐT, Công an TP HCM vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông P.V.H. (47 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức) về hành vi “Mua dâm người dưới 18 tuổi”. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn. Ông P.V.H. đã bị tước danh hiệu Công an nhân dân. Ông này từng mang cấp hàm thượng tá, nguyên là Phó khoa của trường Đại học Cảnh sát nhân dân, trụ sở ở TP HCM.

Ảnh minh họa.

Bước đầu, ông H. đã thừa nhận có hành vi mua bán dâm đối với bé gái 15 tuổi. Ngày 3/11, trường Đại học Cảnh sát nhân dân đã có thông báo gửi đến công an các đơn vị, một số địa phương, học viện, trường, bệnh viện CAND về việc kỷ luật cán bộ. Theo thông báo, vị phó khoa này bị kỷ luật bằng hình thức “ tước danh hiệu Công an nhân dân ” từ ngày 1/11 - thông tin này được đăng tải trên tờ Vietnamnet.

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, người đã thành niên mà thực hiện hành vi mua dâm với từ đủ 18 tuổi thì sẽ bị xử phạt hành chính, tuy nhiên nếu mua dâm người chưa đủ 18 tuổi thì sẽ bị xử lý hình sự.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội)

Theo luật sư Cường, mua dâm người dưới 18 tuổi là tội rất nghiêm trọng. Người thực hiện hành vi mua dâm người dưới 18 tuổi có thể chịu hình phạt tới 15 năm tù. Cụ thể tội danh và hình phạt được Bộ luật Hình sự. Theo quy định của pháp luật thì hành vi quan hệ tình dục với người chưa đủ 13 tuổi là hành vi hiếp dâm. Còn hành vi quan hệ tình dục với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 18 tuổi mà có trả tiền thì đây là hành vi mua dâm người dưới 18 tuổi, người thực hiện hành vi này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 329 Bộ luật Hình sự.

Trong vụ việc nêu trên, thông tin ban đầu cho biết người thực hiện hành vi mua dâm trong trường hợp này với người từ đủ 13 tuổi nhưng chưa đủ 16 tuổi nên trường hợp này người thực hiện hành vi sẽ phải đối mặt với khung hình phạt là phạt tù từ 7 năm đến 15 năm. Trường hợp bị kết tội thì hình phạt cao nhất mà tòa án có thể áp dụng trong trường hợp này là tới 15 năm tù. Trong thực tế đã có rất nhiều người bị xử lý hình sự về tội mua dâm người dưới 18 tuổi. Tuy nhiên, người phạm tội mua dâm người dưới 18 tuổi là giáo viên, lại thuộc lực lượng vũ trang là điều có lẽ chưa từng xảy ra.

Bởi vậy, trong trường hợp bị kết tội thì người này sẽ phải chịu mức hình phạt nghiêm khắc bởi nghề nghiệp giáo dục và là người hiểu biết pháp luật, có trách nhiệm nêu gương, làm gương. Tuy nhiên, quá trình điều tra vụ án này, cơ quan điều tra cũng cần chứng minh người thực hiện hành vi phạm tội có biết rõ nạn nhân là người chưa đủ 18 tuổi hay không. Theo thiết kế của điều luật thì đây là tội danh với lỗi cố ý trực tiếp, để buộc tội bị can về hành vi mua dâm người dưới 18 tuổi thì cơ quan điều tra phải chứng minh được rằng nhận thức của người thực hiện hành vi là người bán dâm chưa đủ 18 tuổi nhưng vẫn cố ý trả tiền để được quan hệ tình dục thì hành vi mới bị xử lý về tội danh này.

Luật sư Cường cho hay: "Nếu trường hợp người mua dâm bị lừa dối do người bán dâm sử dụng giấy tờ giả để chứng minh mình đã đủ 18 tuổi thì không đủ căn cứ để xử lý hình sự về tội mua dâm người dưới 18 tuổi bởi không chứng minh được mặt chủ quan của tội phạm. Đây là vấn đề quan trọng để chứng minh các dấu hiệu cấu thành tội phạm đối với tội mua dâm người dưới 18 tuổi. Trong quá trình điều tra vụ án này, Cơ quan điều tra sẽ thu thập các tài liệu chứng cứ để chứng minh các dấu hiệu cấu thành tội phạm, trong đó có hành vi mua bán dâm (trả tiền để được quan hệ tình dục) và mặt chủ quan của tội phạm là lỗi cố ý trực tiếp (biết rõ người bán dâm là người chưa đủ 18 tuổi nhưng vẫn trả tiền để được quan hệ tình dục) thì mới có thể buộc tội được bị can trong vụ án này.

Vấn đề này cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ, trường hợp chứng minh tuổi của người bán dâm chưa đủ 16 tuổi và người mua dâm biết rõ độ tuổi nhưng vẫn thực hiện hành vi mua dâm thì người này phải đối mặt với khung hình phạt thấp nhất là 07 năm tù và cao nhất có thể tới 15 năm tù theo khoản 3, Điều 329 Bộ luật Hình sự nêu trên. Trường hợp hành vi mua bán dâm mà không biết rõ độ tuổi của người bán dâm thì chế tài chỉ là xử phạt hành chính theo quy định tại Nghị định 144 với mức phạt cao nhất không quá 5.000.000 đồng".