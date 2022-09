Tình trường của Lý Dịch Phong trước khi bị bắt vì mua dâm

Lý Dịch Phong từng bị nghi phim giả tình thật với Đường Yên sau khi đóng chung phim "Hoạt sắc sinh hương" và "Đạo mộ bút ký". Ảnh: Yan Tin đồn tình cảm giữa Lý Dịch Phong và Đường Yên lắng xuống khi Đường Yên công khai hẹn hò La Tấn. Hiện tại, Đường Yên và La Tấn có cuộc hôn nhân rất hạnh phúc. Ảnh: Lao động Năm 2015, rộ lên tin đồn Lý Dịch Phong và Lee Da Hae nảy sinh tình cảm khi cùng tham gia phim "Tình yêu chân thật" (2012). Tuy nhiên, sau đó đại diện Lee Da Hae lên tiếng bác bỏ tin đồn này. Ảnh: Khám phá Lý Dịch Phong còn vướng tin đồn hẹn hò Lý Phi Nhi. Cả hai từng đóng phim "Tình yêu chân thật" và bị bắt gặp đi nghỉ tại Hong Kong. Phía người trong cuộc không lên tiếng về nghi vấn tình cảm. Ảnh: Người đưa tin Lý Dịch Phong và Lý Thấm đóng cặp trong bộ phim "Thiên kim trở lại". Theo các nhân viên trên phim trường, hai diễn viên dành cho nhau những tình cảm thân thiết trên mức đồng nghiệp. Đối mặt với nghi vấn tình cảm, cả hai đều giữ im lặng. Ảnh: Todaytv Trình Tiểu Tấn được cho là bạn gái của Lý Dịch Phong những ngày đầu anh bước chân vào làng giải trí. Ảnh: Dân Việt Theo các fan của Lý Dịch Phong, Trình Tiểu Tấn chủ động chia tay Lý Dịch Phong sau 1 tháng hẹn hò. Do vẫn còn tình cảm với Trình Tiểu Tấn, Lý Dịch Phong cảm thấy đau khổ đến nỗi phải khóc lóc chạy về nhà. Ảnh: Dân Việt Lý Dịch Phong và Phương An Na quen biết nhau sau bộ phim “Love Actually” năm 2012. Tháng 1/2021, nam diễn viên bị lộ ảnh vào khách sạn cùng bạn diễn một thời. Ảnh: Zing Đại diện Lý Dịch Phong khẳng định thông tin cả hai nghệ sĩ hẹn hò là tin đồn thất thiệt. Lý Dịch Phong và Phương An Na chỉ là bạn thân nổi tiếng trong giới. Ảnh: Zing Mới đây, khi Lý Dịch Phong bị bắt vì mua dâm nhiều lần, một hotgirl mạng tên Quách Tử Du khẳng định cô là bạn gái của Lý Dịch Phong trong 3 năm qua. Ảnh: Thế giới điện ảnh Quách Tử Du không biết chuyện Lý Dịch Phong đi du lịch 5 ngày 4 đêm Thái Lan cùng hot girl Blase Loan Loan. Ảnh: Thế giới điện ảnh Xem video "Lý Dịch Phong tham gia thử thách của Ronaldo tại nhà". Nguồn Zing

