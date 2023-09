Nguyên Cục trưởng Cục Đăng kiểm đưa 100.000USD nhờ "chạy án"

Tối 12/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM cho biết, đã ra Quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lại Thái Phong (SN 1986) - Phó Phòng Kiểm định xe cơ giới (trước đây là Phó Chánh Văn phòng Cục Đăng kiểm) về tội "Môi giới hối lộ" và Nguyễn Văn Chung (SN 1979, Thành phố Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".



Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM phê chuẩn.

Bắt tạm giam Nguyễn Văn Chung về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trong thời gian Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố (Phòng Cảnh sát hình sự) bắt, khám xét các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn cả nước, Đặng Việt Hà , nguyên là Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam lo sợ sai phạm bị phát hiện nên đã thông qua Lại Thái Phong đưa cho Nguyễn Văn Chung số tiền 100.000 USD.

Việc đưa tiền này để Chung tìm cách thu thập thông tin, "chạy án" cho Hà. Dù biết không thể thực hiện được, nhưng Chung vẫn nhận tiền và chiếm đoạt của Hà 100.000 USD.

Đối tượng Lại Thái Phong

Thời gian qua, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã xác lập nhiều chuyên án đấu tranh liên quan hoạt động sai phạm trong lĩnh vực đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ và đường thủy nội địa.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố đã khởi 204 bị can về tội "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ", "Môi giới hối lộ" cùng nhiều tội danh khác có liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TPHCM tiếp tục củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.