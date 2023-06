Thanh Hóa: Giả danh cán bộ tòa án, lừa đảo “chạy án” 180 triệu

Ngày 1/6, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Xương khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Thị Nam Phương (SN 1978 ở phố Mật Sơn, phường Đông Vệ, TP. Thanh Hóa) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Lê Thị Nam Phương tại cơ quan Công an.

Trước đó, ngày 22/5, Công an huyện Quảng Xương nhận được đơn tố giác tội phạm của một người dân ở xã Quảng Nhân, huyện Quảng Xương tố cáo Lê Thị Nam Phương có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 180 triệu đồng để "chạy án" treo.

Qua xác minh và các tài liệu, chứng cứ thu thập được, bước đầu cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Xương xác định, khoảng tháng 2/2022, do nợ nần và cần tiền tiêu xài cá nhân nên khi có người nhờ chạy án treo cho người thân bị Công an huyện bắt về tội "đánh bạc" và đang được tại ngoại, Lê Thị Nam Phương nhận lời giúp.

Phương "bịa" ra công việc của mình ở Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, yêu cầu nạn nhân chuyển cho mình (qua trung gian) số tiền 180 triệu đồng. Nạn nhân đưa 180 triệu đồng để Phương "chạy án". Nhưng đến tháng 10/2022, khi Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa xét xử phúc thẩm và y án 8 tháng tù giam thì nạn nhân mới biết mình bị lừa.

Sau nhiều lần đến nhà Phương đòi lại tiền nhưng mới chỉ nhận lại được 25 triệu đồng, đến tháng 5/2023 sau khi chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, nạn nhân làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Lê Thị Nam Phương lên cơ quan Công an.

Qua vụ án trên, cơ quan Công an khuyến cáo, người dân cần nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của tội phạm, nhất là tội phạm liên quan đến " chạy án " vốn đang nhức nhối trong thời gian gần đây.