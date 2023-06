Kiểm sát viên bị tố nhận 880 triệu: Điểm loạt vụ chạy án xôn xao

Kiểm sát viên bị tố nhận gần 1 tỷ đồng: Theo đơn tố cáo gửi tại phiên toà tại Quảng Bình của Phan Sinh Thành (SN 1982, trú xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch), bị cáo trong vụ án “Cố ý gây thương tích” và “Cưỡng đoạt tài sản” xảy ra ngày 11/8/2021, tố kiểm sát viên (KSV) giữ quyền công tố tại phiên toà đã nhận 880 triệu đồng trong số 2,7 tỷ đồng mà vợ bị cáo đã đưa cho một người nhờ "lo lót". Lãnh đạo Viện KSND tỉnh Quảng Bình đã yêu cầu KSV H.Đ.T. báo cáo và ông T. khẳng định mình không nhận hối lộ. Vụ việc đang được Cục Điều tra Hình sự, Viện KSND Tối cao điều tra làm rõ. (Ảnh: Đối tượng Phan Sinh Thành) Nhận tiền hứa 'chạy án', cựu thiếu tá công an lĩnh án 5 năm tù: Ngày 5/5, TAND tỉnh Tiền Giang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Chẩn, cựu thiếu tá, cựu Đội trưởng Đội điều tra tội phạm về kinh tế- ma túy (Công an huyện Cai Lậy) 5 năm tù giam về tội “nhận hối lộ”. Trong quá trình thụ lý điều tra vụ án về ma túy, Nguyễn Ngọc Chẩn đã liên hệ với người thân của Nguyễn Tấn Khương vì có hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và yêu cầu đưa 30 triệu đồng để giúp bị can này giảm tội với mức án từ 1,5-2 năm tù. Bà Nguyễn Thị Xuân, mẹ ruột của bị can Nguyễn Tấn Khương đã đưa 20 triệu đồng còn 10 triệu không đưa nữa mà làm đơn tố cáo. Cựu trưởng Công an quận Tây Hồ Phùng Anh Lê nhận 110 triệu đồng: Ngày 20/4, TAND Cấp cao tại Hà Nội bác đơn kháng cáo kêu oan của cựu trưởng công an quận Tây Hồ Phùng Anh Lê trong vụ thả trái phép nghi phạm cướp tài sản năm 2016. Trước đó, cấp sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã tuyên bị cáo Phùng Anh Lê lĩnh án 7 năm 6 tháng tù về tội Nhận hối lộ. Cựu đại tá Phùng Anh Lê thông qua chú họ là Phùng Văn Bảy, đã nhận 110 triệu đồng để không xử lý hình sự đối với Nguyễn Hữu Tài. Nhận được tiền, đêm 22/9/2016, Phùng Anh Lê chỉ đạo cán bộ cấp dưới đến nhà tạm giữ đưa Tài ra ngoài viết cam đoan rồi thả về. Nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng nhận 35 tỷ đồng để chạy án: Ông Đỗ Hữu Ca - nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng, bị Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố, tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào ngày 22/2. Theo cơ quan công an, ông Ca đã nhận 35 tỷ đồng của Trương Xuân Đước (52 tuổi, ngụ phường Đằng Hải, quận Hải An) với mục đích "chạy án" khi người này bị Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra. Đước đã thành lập 17 công ty "ma" để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng trái phép với số tiền giao dịch khoảng 7.500 tỷ đồng. Nhận tiền 'chạy án', cựu công an lĩnh 6 năm tù: Nguyễn Duy, 33 tuổi, bị Công an quận Tân Phú, TP HCM truy bắt do liên quan đến vụ trộm, nên nhờ mẹ nuôi Trần Thị Diệu Trang tìm người lo thoát tội. Bà Trang nhờ Phạm Quang Tiến (bạn của em gái, cán bộ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP HCM) nhờ giúp đỡ. Tiến đồng ý, báo giá hơn 300 triệu đồng. Tuy nhiên, hơn một tuần sau Nguyễn Duy vẫn bị bắt, nên gia đình Duy đã tố cáo hành vi của Tiến. Ngày 19/4/2022, TAND TP HCM tuyên phạt bị cáo Phạm Quang Tiến 6 năm tù. Hai cựu công an nhận tiền chạy án 60 tỷ đồng: Ngày 19/7/2022, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt Lê Thanh An và Bùi Trung Kiên, hai cựu cán bộ (C03, Bộ Công an), lần lượt bị phạt 6 và 9 năm tù trong vụ lừa "chạy án" gần 60 tỷ đồng cho nguyên Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức Nguyễn Minh Quân. Bản án xác định, đầu năm 2021, khi cơ quan Công an xác minh các hoạt động liên quan đấu thầu ở Bệnh viện TP Thủ Đức, ông Nguyễn Minh Quân (khi đó là Giám đốc Bệnh viện) lo sợ bị phát hiện ra các sai phạm nên đã liên hệ nhờ các bị cáo trong vụ án “chạy án” giúp. >>> Xem thêm video: Vũ “nhôm” tiếp tục bị đề nghị truy tố về tội đưa hối lộ. Nguồn: ĐTHĐT.

