Nguyên Bí thư huyện ủy Lương Tài bị khởi tố vi phạm thế nào?

Công an tỉnh Bắc Ninh mới đây cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Lê Tuấn Hồng, SN 1966, nguyên Bí thư Huyện ủy Lương Tài về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", quy định tại khoản 3, Điều 356, Bộ Luật Hình sự năm 2015.



Ông Lê Tuấn Hồng bị khởi tố là diễn biến mới quá trình điều tra mở rộng vụ án hình sự “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình.

Ông Lê Tuấn Hồng, nguyên Bí thư Huyện ủy Lương Tài

Trước đó, ngày 6/12/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh ra quyết định khởi tố vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự 2015, xảy ra tại thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Đồng thời, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 10 đối tượng về tội danh trên.

Trước thời điểm bị khởi tố, ngày 1/3, Văn phòng Tỉnh ủy Bắc Ninh thông tin kết quả Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh phiên thứ 2 tháng 2/2024, diễn ra vào ngày 27/2.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh đã biểu quyết thi hành kỷ luật ông Lê Tuấn Hồng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Lương Tài (khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025) bằng hình thức Cảnh cáo.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh nhận thấy, ông Lê Tuấn Hồng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Lương Tài đã có những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong quản lý đất đai, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và cá nhân.

Các vi phạm, khuyết điểm có từ khi ông Hồng còn giữ chức Phó chủ tịch UBND huyện Gia Bình từ tháng 7/2011 đến tháng 6/2014 và khi giữ chức Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Gia Bình từ tháng 7/2014 đến tháng 8/2019.

Ông Lê Tuấn Hồng giữ chức Phó chủ tịch UBND huyện Gia Bình từ tháng 7/2011 đến tháng 6/2014, Chủ tịch UBND huyện Gia Bình từ tháng 7/2014 đến tháng 8/2019. Tháng 9/2019, ông Hồng được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Lương Tài. Từ tháng 1/2021 đến nay, ông Hồng giữ chức Bí thư Huyện ủy Lương Tài khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

