Lào Cai: Bắt giam Chủ tịch UBND xã Xuân Hòa Vũ Thành Công

Ngày 6/2, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bảo Yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Thành Công (sinh năm 1980), Chủ tịch UBND xã Xuân Hòa; Trần Thị Mai Hương (sinh năm 1979), Kế toán xã Xuân Hòa và Hoàng Văn Chuyên (Sinh năm 1985), Thủ quỹ xã Xuân Hòa cùng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Trụ sở UBND xã Xuân Hòa

Điều tra ban đầu, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bảo Yên xác định, đối tượng Vũ Thành Công, Trần Thị Mai Hương, Hoàng Văn Chuyên là những người có chức vụ, quyền hạn nhưng không làm đúng và đầy đủ nhiệm vụ được giao, đã sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2019 để sử dụng chi sai mục đích và hưởng lợi cá nhân, gây thiệt hại cho tổ đội quần chúng bảo vệ rừng năm 2019 là 150.000.000 đồng. Hành vi này đã trực tiếp xâm hại đến hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước.

Cơ quan CSĐT đọc lệnh bắt tạm giam đối với Vũ Thành Công (áo xanh phao xanh bên phải). Kế toán Trần Thị Mai Hương tại cơ quan điều tra. Hoàng Văn Chuyên (áo phao xám bên trái).

Cơ quan CSĐT Công an huyện Bảo Yên đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thành Công; cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Mai Hương và Hoàng Văn Chuyên để tiếp tục điều tra, làm rõ. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bảo Yên phê chuẩn.

Vụ án đang được cơ quan CSĐT Công an huyện Bảo Yên tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.