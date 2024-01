Khởi tố 4 bị can tại Cty vận tải, dịch vụ và xây dựng Bắc Kạn

Liên quan đến vụ việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn đang điều tra vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra năm 2022 tại Công ty Cổ phần vận tải, dịch vụ và xây dựng Bắc Kạn, ngày 18/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn đã thi hành lệnh khởi tố, bắt tạm giam đối với 2 bị can. Ngày 19/1, tại huyện Chợ Đồn và Na Rì - Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 bị can tại Công ty này.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Kạn tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Dương Quý Hải.

Quá trình mở rộng điều tra, ngày 19/01/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú, khám xét nơi ở đối với Dương Quý Hải, sinh năm 1977, trú tại thôn Pò Khiển, xã Kim Lư, huyện Na Rì và Triệu Đức Văn, sinh năm 1986, trú tại tổ 3, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn là 2 giáo viên dạy lái xe tại Công ty Cổ phần vận tải, dịch vụ và xây dựng Bắc Kạn để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc liên quan đến hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe ô tô trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn đang tiếp tục điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ để làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng có liên quan. Thông tin về vụ án sẽ được chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật trên Trang thông tin điện tử Công an tỉnh.