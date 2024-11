Nguy cơ mất an toàn thực phẩm những tháng cuối năm

Báo cáo của Bộ Y tế cho thấy, trong tháng 10/2024, cả nước xảy ra 10 vụ ngộ độc thực phẩm với 183 người bị ngộ độc, trong đó có 1 người tử vong. Tính chung 10 tháng năm 2024, cả nước xảy ra 99 vụ ngộ độc thực phẩm với 3.561 người bị ngộ độc, trong đó có 12 người tử vong.

Thông lệ cứ vào những tháng cuối cùng của năm , thị trường thực phẩm lại sôi động để chuẩn bị cho mùa lễ, Tết. Nhu cầu tiêu thụ các mặt hàng thực phẩm tăng cao cũng kéo theo nhiều nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm. Vì vậy, nếu không kiểm soát tốt thì tình trạng mất an toàn thực phẩm sẽ diễn biến phức tạp.

Hiện nay, tình trạng buôn bán, vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc, không bảo đảm chất lượng vẫn diễn ra, đặc biệt là các loại thực phẩm không an toàn như bim bim, xúc xích, nội tạng động vật...

Các đối tượng thường gian lận bằng cách thay đổi nhãn mác hoặc chỉnh sửa để kéo dài thời hạn sử dụng trên bao bì để tiêu thụ hàng hóa.

Thực phẩm Tết, với đặc trưng là các món ăn truyền thống, đồ chế biến sẵn như bánh chưng, bánh tét, giò chả, mứt, trái cây, thịt gia cầm, hải sản... được tiêu thụ mạnh mẽ trong thời gian này.

Đây cũng là thời điểm các hành vi sản xuất, chế biến thực phẩm không đảm bảo vệ sinh có thể gia tăng do nhu cầu lớn và mức độ kiểm soát lỏng lẻo hơn.

Lực lượng chức năng các địa phương đã tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm nhiều trường hợp vi phạm, ngăn chặn thực phẩm không an toàn xâm nhập thị trường, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Theo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội (Sở Y tế Hà Nội), từ đầu năm 2024 đến nay, chi cục đã tiến hành kiểm tra 5.820 cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, bao gồm các cơ sở tại lễ hội, hội chợ, khu du lịch và các điểm công cộng.

Theo đó, chi cục ghi nhận có 83,7% các cơ sở đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và hơn 16% cơ sở có vi phạm. Những cơ sở vi phạm đã được lực lượng chức năng xử phạt và yêu cầu khắc phục, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

Ngoài ra, các cơ quan chức năng cũng đã kiểm tra 35.146 lượt cơ sở dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố, trong đó có 84,5% số cơ sở đạt yêu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm; những trường hợp không đạt tiêu chuẩn đã được cơ quan chức năng nhắc nhở và xử phạt theo quy định.

Trong những tháng cuối năm 2024, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tăng cường các giải pháp, đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát; bằng các biện pháp nghiệp vụ phát hiện và xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm về an toàn thực phẩm. Các lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Ninh như: Biên phòng, công an, hải quan… đã đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát, hạn chế thấp nhất nguồn thực phẩm không đảm bảo ATTP có cơ hội thâm nhập sâu vào thị trường nội địa; chủ động phối hợp chặt chẽ, bằng các biện pháp nghiệp vụ phát hiện và xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm.

Từ nay tới cuối năm, Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ phối hợp các các lực lượng, đơn vị trên địa bàn triển khai tổng kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, kể cả buôn bán online.

Trong đó, tăng cường kiểm tra đột xuất, kiểm tra theo kiến nghị, báo cáo của người tiêu dùng thông qua các đường dây nóng về ATTP, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. Đăng tải công khai 100% các cơ sở vi phạm ATTP rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tại Cà Mau, Sở Y tế tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo ngành y tế kết hợp với các cơ quan chức năng và các địa phương, tích cực tuyên truyền, vận động để người dân hiểu được mối nguy hiểm của ngộ độc thực phẩm, hướng dẫn người dân phương pháp bảo quản, chế biến và sử dụng thực phẩm an toàn. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh thường xuyên phối hợp với đơn vị quản lý thị trường (Sở Công thương), trung tâm y tế các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra, kiểm dịch chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm và kiểm soát chặt chẽ các nguồn cung ứng thực phẩm trên địa bàn toàn tỉnh, nhất là trong dịp từ nay đến cuối năm, khi mà nhu cầu tiêu thụ của người tiêu dùng sẽ tăng mạnh.

