Thời tiết ngày 22/12: Áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông, giật cấp 9

Theo Trung tâm dự báo KTTV quốc gia, hồi 19h ngày 21/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 5,2 độ Vĩ Bắc; 113,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam của khu vực Nam Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8; di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, tốc độ 5-10km/h.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km.

Vùng biển phía Nam của khu vực Nam Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 3,0-5,0m; biển động. Từ đêm 22/12, vùng biển phía Nam quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 4,0-6,0m; biển động mạnh.

Dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày 22/12/2024:

Hà Nội: trời nhiều mây, có mưa vài nơi; sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20-22 độ C.

Tây Bắc Bộ: trời nhiều mây, có mưa vài nơi; sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 12-15 độ C, có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18-21 độ C, có nơi trên 21 độ C.

Đông Bắc Bộ: trời có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 12-15 độ C, có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19-22 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: trời nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19-22 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mây, có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3, phía Nam có nơi cấp 4-5. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 23-26 độ C; phía Nam 26-29 độ C.

Tây Nguyên: trời có mây, đêm có mưa rảo vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ C.

Nam Bộ: trời có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Miền Đông đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-22 độ C; miền Tây 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

