Người Trung Quốc thuê gái trẻ đóng “phim con heo” ở Đà Nẵng: Đồng phạm là ai?

Liên quan vụ việc nhóm người Trung dụ dỗ trẻ vị thành niên quay clip sex tại Đà Năng rồi livestream trên mạng xã hội Trung Quốc, ngày 29/10, tại cuộc họp báo quý III của UBND TP Đà Nẵng, Thượng tá Trần Nam Hải - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng cho biết, sau khi bắt giữ và khởi tố 5 người Trung Quốc cùng 1 phiên dịch người Việt về hành vi giao cấu với trẻ em đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, cơ quan công an đang xác minh xem các đối tượng trên có thêm đồng phạm hay không. Ngoài ra, cơ quan công an còn đang điều tra thêm về việc có hay không hành vi phát tán văn hóa phẩm đồi trụy lên mạng.



Dư luận đặt câu hỏi, nếu vụ án trên có kẻ đồng phạm thì đối tượng này sẽ bị xử lý như thế nào theo quy định của pháp luật?

Trao đổi với PV Kiến Thức, Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp dẫn điều 17 Bộ Luật Hình sự 2015 cho biết, đồng phạm là trường hợp có hai người trở lên cố ý cùng thực hiện một tội phạm.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an.

Như vậy, trong vụ án nhóm người Trung Quốc giao cấu với trẻ em đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi và có dấu hiệu truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy nêu trên, nếu cơ quan điều tra có căn cứ ngoài các đối tượng đã bị khởi tố thì có những đối tượng khác có cùng ý chí thực hiện hành vi phạm tội với vai trò chủ mưu, giúp sức hoặc xúi giục với các đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội thì sẽ bị xử lý cùng một tội danh với vai trò đồng phạm.

Trong trường hợp, có căn cứ cho thấy một nhóm đối tượng có cấu kết chặt chẽ với nhau để thực hiện hành vi phạm tội thì tất cả các đối tượng này đều được xác định là đồng phạm và bị áp dụng tình tiết là tội phạm có tổ chức.

Cụ thể, theo Bộ luật hình sự quy định phạm tội có tổ chức là hình thức đồng phạm có sự câu kết chặt chẽ giữa những người cùng thực hiện tội phạm. Người đồng phạm bao gồm người tổ chức, người thực hành, người xúi giục, người giúp sức.

Người thực hành là người trực tiếp thực hiện tội phạm; người tổ chức là người chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy việc thực hiện tội phạm; người xúi giục là người kích động, dụ dỗ, thúc đẩy người khác thực hiện tội phạm; người giúp sức là người tạo điều kiện tinh thần hoặc vật chất cho việc thực hiện tội phạm.

Như vậy, trong quá trình điều tra nếu cơ quan điều tra có căn cứ chứng minh ngoài các đối tượng đã bị khởi tố thì còn có những người khác có cùng ý chí thực hiện hành vi phạm tội thì được xác định là đồng phạm và cũng sẽ bị khởi tố, bị xử lý về cùng một tội danh với vai trò khác nhau có thể là người chủ mưu, giúp sức, xúi giục hoặc là người thực hành.

Ngoài hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy cần phải điều tra để xử lý hình sự, cơ quan công an đã xác định nhóm người Trung Quốc phạm tội giao cấu với trẻ em đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi và đã khởi tố về tội danh trên, các đối tượng ghi hình, phát tán mạng xã hội là người chưa đủ 16 tuổi thì đối tượng thực hiện hành vi quan hệ tình dục và các đối tượng khác với vai trò giúp sức, xúi giục sẽ bị xử lý về tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi theo quy định tại điều 145 bộ luật hình sự với tội danh từ 1 năm đến 15 năm.

“Ngoài ra, những hành vi khác như sử dụng trái phép và internet, rửa tiền, các tội phạm về ma tuý... Cũng sẽ bị xem xét, mở rộng điều tra. Trong trường hợp hành vi thỏa mãn thêm các dấu hiệu của tội danh nào thì sẽ khởi tố, xử lý thêm tội danh đó. Trong trường hợp xác định ngoài các đối tượng đã bị khởi tố thì còn có người khác có vai trò đồng phạm hoặc che giấu tội phạm, không tố giác tội phạm thì cũng sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật”, Luật sư Đặng Văn Cường cho biết.

Trước đó, vào sáng ngày 16/9, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với nhóm 5 đối tượng người Trung Quốc để điều tra, xử lý về hành vi “Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”. Các đối tượng gồm Tưởng Đăng Quân (SN 1989), Trương Huệ Mẫn (SN 1981), Phương Tuấn Kiệt (SN 1986), Đới Hồng Hi (SN 1997), Lưu Tiểu Duy (SN 1989), quốc tịch Trung Quốc và Sầm Thị Sen (SN 1995, trú xã Tân An, huyện Đắc Cơ, tỉnh Gia Lai) để điều tra về cùng tội danh trên.

Cơ quan CSĐT – Công an TP Đà Nẵng cho biết, kết quả điều tra ban đầu cho thấy, ngày 13/9, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận đơn tố cáo của công dân về việc từ tháng 3/2019, em N.H.K.D (2004, trú Đà Nẵng) bị nhóm đối tượng người nước ngoài mang quốc tịch Trung Quốc dụ dỗ, bắt quan hệ tình dục và livestream trên mạng xã hội Trung Quốc. Địa điểm các đối tượng thực hiện hành vi trên được xác định tại số nhà 31- Lê Minh Trung (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

Ngày 23/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng với 6 đối tượng, trong đó có 5 người Trung Quốc với tội danh giao cấu với người đủ 13 đến dưới 16 tuổi.