Người tập tử vong tại phòng gym ở Hà Nội: Chuyên gia pháp lý nói gì?

Chiều 21/10, trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường đưa ra góc nhìn pháp lý trong vụ một người tập tử vong tại phòng gym xảy ra tại Trung tâm California Fitness & Yoga - Times City (phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) ngày 19/10.



Chiều tối 19/10, trong khi đang tập gym tại Trung tâm California Fitness & Yoga - Times City, một người tập ngất xỉu và tử vong. Sự việc thu hút sự chú ý từ dư luận khi một clip xuất hiện trên mạng xã hội. Công an quận Hoàng Mai đã nhận được đơn của gia đình người tử vong phản ánh về việc chủ cơ sở và nhân viên phòng tập có dấu hiệu thiếu trách nhiệm, dẫn đến việc nạn nhân tử vong.

Nơi xảy ra vụ việc.

Luật sư Cường cho rằng, đây là vụ việc rất đáng tiếc, rất thông cảm với những cảm xúc của gia đình nạn nhân. Tuy nhiên, các bên cần bình tĩnh, phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ nguyên nhân. Khi đó mới có hướng xử lý đúng đắn, phù hợp với quy định của pháp luật.

Theo quy định của pháp luật, khi phát hiện một người tử vong mà chưa rõ nguyên nhân, cơ quan điều tra sẽ vào cuộc xác minh làm rõ nguyên nhân sự việc để xác định nạn nhân tử vong là do sự biến hay do hành vi, sự việc có dấu hiệu tội phạm hay không để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trường hợp kết quả xác minh cho thấy, nạn nhân tử vong là bệnh lý hoặc tai nạn từ nguyên nhân khách quan mà không có lỗi của người khác sẽ không khởi tố vụ án hình sự.

Trong vụ việc trên, vấn đề mà phía gia đình và cơ sở kinh doanh có tranh cãi là trách nhiệm của cơ sở kinh doanh này khi khách hàng “đột quỵ”. Người nhà nạn nhân đang nghi ngờ là đã sơ cứu không đúng quy trình, chậm trễ trong việc cấp cứu nạn nhân...

Trong hoàn cảnh sự việc xảy ra quá đột ngột nên gia đình nạn nhân bức xúc, không giữ được bình tĩnh có thể thông cảm, tuy nhiên chưa thể vội vàng quy kết trách nhiệm của cơ sở kinh doanh này. Bởi việc xác định nguyên nhân tử vong là do cơ quan chức năng, để xác định các thao tác sơ cứu cũng như việc gọi cấp cứu trong tình huống này là rất dễ dàng. Sự việc diễn ra trong phòng tập có camera an ninh nên toàn bộ diễn biến sự việc hoàn toàn có thể được ghi lại, việc gọi cấp cứu cũng rất dễ xác minh qua thông tin cuộc gọi và camera an ninh của cơ sở kinh doanh.

Mới đây, trao đổi với báo chí, Chỉ huy Công an quận Hoàng Mai cho biết, ngay sau khi phát hiện người tập ngất, nhân viên phòng gym đã ra đỡ, sơ cứu tại chỗ, đồng thời, lễ tân của cơ sở này cũng lập tức gọi cấp cứu. Cơ quan công an có tài liệu chứng minh từ lúc phát hiện đến lúc bác sĩ đến phòng tập là 17 phút. Trong khoảng thời gian này, nạn nhân được sơ cứu liên tục. Do đó, cơ quan công an không có căn cứ xem xét trách nhiệm của chủ phòng tập.

Vụ việc này có lẽ cũng chưa dừng lại ở đây, cần chờ kết quả giám định pháp y tử thi để xác định nguyên nhân nạn nhân tử vong là gì, vụ việc có dấu hiệu tội phạm hay không?

Pháp luật quy định khi thấy một người nguy hiểm đến tính mạng, những người có khả năng cứu giúp phải có trách nhiệm cứu giúp. Việc cứu giúp ở đây có thể là sơ cứu, gọi xe cấp cứu, gọi điện cho bệnh viện hoặc đơn giản chỉ là hô hoán để những người khác biết sự việc cùng nhau cứu giúp...

Chỉ có trường hợp nếu thấy người khác nguy hiểm đến tính mạng mà không đưa đi cấp cứu, cũng không gọi điện cho cơ sở y tế, không thông báo cho những người xung quanh hoặc cản trở sự việc cấp cứu dẫn đến nạn nhân tử vong, khi đó mới có căn cứ để xác định hành vi không cứu giúp người trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.

Luật sư Cường cho rằng, Phòng tập này cần phối hợp với cơ quan chức năng trong việc cung cấp thông tin, dữ liệu điện tử phục vụ cho việc xác minh làm rõ sự việc. Phía gia đình cũng cần bình tĩnh, phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ. Bởi sự việc đã xảy ra, nếu có sai phạm của các tổ chức cá nhân cũng sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của pháp luật. Mọi quyết định trong lúc nóng giận, vội vàng đều có thể mắc sai lầm.