Người phụ nữ chửi bới CSGT ở Hà Nội: Có xử lý hình sự?

Liên quan đến vụ người phụ nữ lăng mạ tổ CSGT tại chốt kiểm tra nồng độ cồn trên đường Láng (phường Láng Thượng, quận Đống Đa) lực lượng chức năng đã mời người này lên làm việc.

Người phụ nữ được xác định là Đ.H.N. (trú tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy). Bà N. cho hay: "Khi đó tôi cùng chồng đều đã sử dụng rượu, bia lại kèm nỗi bức xúc vì trước đó chúng tôi đã tranh cãi nên tôi không kiềm chế được". Theo bà Đ.H.N., sau một ngày nhìn nhận lại sự việc, bà đã nhận ra lỗi sai của bản thân và mong muốn được làm việc với công an để nói lời xin lỗi. Sau khi xem lại hình ảnh mình to tiếng với tổ công tác, người phụ nữ này nói, không ngờ mình đã có những lời lẽ như vậy.

Bà Đ.H.N. làm việc với CSGT.

Chỉ huy Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an quận Đống Đa điều tra, làm rõ hành vi của Đ.T.H.N, nếu đủ căn cứ có thể xem xét xử lý hình sự về hành vi chống người thi hành công vụ. Theo đó, nhiều người đặt câu hỏi với hành vi này của người phụ nữ này đã đủ yếu tố để xử lý hình sự?

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết hành vi của người phụ nữ thể hiện qua clip là thái độ coi thường pháp luật, coi thường người thi hành công vụ, có những lời lẽ có tính chất xúc phạm người thi hành công vụ và có hành vi cản trở hoạt động công vụ nên cơ quan điều tra có thể vào cuộc xác minh làm rõ để xem xét xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định 208/2013/NĐ-CP, hành vi chống người thi hành công vụ là hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc không chấp hành hiệu lệnh, yêu cầu của người thi hành công vụ hoặc có hành vi khác nhằm cản trở người thi hành công vụ thực hiện nhiệm vụ được giao hoặc ép buộc người thi hành công vụ không thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều này cũng quy định người thi hành công vụ là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân được cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có thẩm quyền giao thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và được pháp luật bảo vệ nhằm phục vụ lợi ích của Nhà nước, nhân dân và xã hội.

Trường hợp kết quả xác minh cho thấy hành vi chống người thi hành công vụ chỉ thể hiện ở lời nói và chưa khiến việc thi hành công vụ bị gián đoạn, chưa ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội thì mức độ xử lý là xử phạt hành chính với mức phạt tới 6.000.000 đồng theo quy định tại Điều 21 Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định xử phạt hành vi chống người thi hành công vụ như sau: Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: Cản trở hoặc không chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra, kiểm soát hoặc nhiệm vụ khác của người thi hành công vụ theo quy định của pháp luật; Có lời nói, hành động đe dọa, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người thi hành công vụ;...

Như vậy, cơ quan điều tra sẽ vào cuộc xác minh làm rõ, nếu hành vi chỉ dừng lại ở những lời nói lăng mạ, xúc phạm người thi hành công vụ thì người phụ nữ này có thể bị xử phạt từ 6.000.000 đồng theo quy định tại điều 21 nêu trên.

Còn trường hợp kết quả xác minh cho thấy ngoài những hành vi diễn ra qua clip đăng tải trên mạng xã hội thì người phụ nữ này còn có hành vi sử dụng vũ lực để tấn công lại lực lượng cảnh sát giao thông hoặc có những hành vi khác gây cản trở khiến việc đo lòng độ cồn không thể thực hiện được, bị gián đoạn hoặc hành vi được xác định là ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, gây ra dư luận xấu trong quần chúng nhân dân thì hành vi sẽ được xác định là nguy hiểm cho xã hội, trong trường hợp này thì cơ quan điều tra có thể khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can để xử lý người phụ nữ này về tội chống người thi hành công vụ theo quy định tại Điều 330 Bộ luật Hình sự.

Như vậy, trường hợp kết quả xác minh cho thấy hành vi của người phụ nữ này là chống người thi hành công vụ gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, đến mức nguy hiểm cho xã hội thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và người phụ nữ này sẽ phải đối mặt với hình phạt có thể tới 3 năm tù.