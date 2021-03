“Người hùng” cứu bé gái rơi từ tầng 12: Xứng đáng được biểu dương

Một bé gái hơn 2 tuổi treo mình trên lan can tại tầng 12 của một chung cư ở Hà Nội sau đó bé rơi xuống khoảng không hun hút.



Tiếng la hét thất thanh của những người chứng kiến vang vọng. Ai cũng nghĩ đến tình huống xấu nhất sẽ xảy ra với cháu bé. Khi xem lại clip được đăng tải lên mạng xã hội, không ai nghĩ đến một phép màu.

May mắn, trong hoàn cảnh tính mạng cháu bé “ngàn cân treo sợi tóc”, một phép màu, một điều kỳ diệu đã xảy ra giúp cháu bé thoát nạn. Người mang lại phép màu ấy chính là anh Nguyễn Ngọc Mạnh (SN 1990, trú tại xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội) – một người làm nghề lái xe tải chuyên nhận chuyển nhà trọn gói ở Hà Nội.

Khi phát hiện cháu bé treo mình trên lan can tầng 12 tòa chung cư, trong khi nhiều người chứng kiến kêu thất thanh trong sự bất lực, anh Mạnh lao ra khỏi xe, băng qua tường bao, trèo lên mái tôn. Đúng lúc này, bé gái rơi tự do xuống, anh Mạnh kịp giơ hai bàn tay đỡ cháu bé. May mắn cháu bé rơi trúng tay anh.

Hành động của anh Mạnh đã cứu sống tính mạng cháu bé, nói theo cách khác, anh chính là người sinh ra cháu bé một lần nữa.

Hình ảnh bé gái treo người tại tầng 12 tòa chung cư.

Có lẽ thời điểm cứu cháu bé, anh Mạnh không nghĩ gì nhiều. Bởi như anh tâm sự khi xảy ra sự việc, nhìn thấy cháu bé anh nghĩ đến con gái anh ở nhà cũng trạc tuổi nhau, anh vội vã tìm cách cứu cháu bé. Thậm chí, khi bé gái được cứu an toàn, anh vội vã tìm về nhà để gặp con gái mình và ôm trầm lấy con.

Ở góc độ này có thể thấy rằng, hành động cứu bé gái của người đàn ông này xuất phát từ lòng nhân ái tiềm ẩn trong con người. Bởi đối với anh, khi thấy cháu bé treo người trên lan can, cũng giống như con gái anh đang ở nhà.

Từ tình thương yêu con gái đã khiến lòng nhân ái trong anh trỗi dậy, tiếp thêm sức mạnh để anh dũng cảm vượt qua sự sợ hãi, bất chấp nguy hiểm để trèo lên mái tôn cứu giúp bé gái đang rơi xuống cửa tử.

Hành động dũng cảm của anh Mạnh cho thấy, lòng nhân ái – giá trị văn hóa của mỗi con người luôn tiềm ẩn và trỗi dậy khi thấy người khác gặp nạn, khốn khó và được thể hiện qua những hành động dũng cảm tự nguyện, tự giác mà tưởng như chúng ta không thể làm được. Đó cũng thể hiện ý thức, trách hiệm với cộng đồng của mỗi con người chúng ta.

Hành động dũng cảm cứu người của anh Mạnh cho thấy, cuộc sống luôn có những điều tốt đẹp và sự vô cảm, thờ ơ với những người hoạn nạn dường như chỉ là con số nhỏ trong một xã hội còn rất nhiều điều tốt đẹp.

Anh Nguyễn Ngọc Mạnh. Ảnh: ANTĐ

Với hành động cứu bé gái, anh Nguyễn Ngọc Mạnh xứng đáng được biểu dương khen thưởng. Bởi hành động dũng cảm của anh không chỉ cứu sống một mạng người mà còn nhân lên, lan tỏa những giá trị tốt đẹp về tình người trong xã hội. Tấm lòng của anh Mạnh khiến tất cả chúng ta cảm kích, trân trọng và khâm phục bởi đó cũng là lòng nhân ái của dân tộc Việt Nam được hun đúc qua nhiều thế hệ.