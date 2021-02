Tin nóng ngày 28/2: Sau đám cưới, người đàn ông treo cổ tự tử

Sau đám cưới người đàn ông treo cổ tự tử: Trưa 28/2, người dân địa phương phát hiện một người đàn ông treo cổ tự vẫn ở Đập Bưởi, bên cạnh là chiếc xe máy. Nạn nhân được xác định tên là Hải (32 tuổi, trú xóm 4, xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc, Nghệ An). Theo chính quyền địa phương, trước đó gia đình anh Hải có đám cưới. Trong bữa tiệc, anh chị em có mâu thuẫn rồi lời qua tiếng lại. Sau đó, mọi người phát hiện anh Hải treo cổ tự vẫn. Nợ 900 nghìn đồng, bị bạn chém gần lìa tay: Bùi Hữu Tài (SN 1991, ngụ phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP HCM) và anh Vũ Văn Hiếu (SN 1991, ngụ TP. Thủ Đức) là bạn học và chơi chung với nhau. Do mâu thuẫn trong chuyện Hiếu vay nợ số tiền 900 nghìn đồng Tài đã dùng kiếm chém anh Hiếu gần đứt lìa cẳng tay rồi tẩu thoát. Phát hiện 13 người vượt biên từ Trung Quốc về nước: Ngày 28/2, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng đã bắt quả tang 13 công dân từng xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc đang nhập cảnh trái phép ở mốc 899 biên giới Trung Quốc, khu vực xã Thống Nhất, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Qua lời khai của nhóm người này, từ năm 2017 đến nay đã xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc để làm thuê. Bị chắn lối vào nhà, người đàn ông dùng gạch đập nát ô tô hàng xóm: Thấy chiếc ô tô lạ đậu trước cửa, không đưa xe của mình vào nhà được nên anh Bùi Anh Khoa (trú hường Phù Đổng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai - Giám đốc Ban quản lý các dự án đầu tư, xây dựng huyện) đã dùng gạch, đá đập phá khiến chiếc xe của ông ông Nguyễn Ngọc Thanh (SN 1964, cùng trú tại địa phương) hư hỏng nặng. Hôm nay, Công an phường Phù Đổng cho biết đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý vụ việc. Phát hiện thi thể thanh niên trôi lập lờ trên sông: Khoảng 9h ngày 28/2, người dân đi ghe trên sông Sài Gòn đoạn qua phường An Phú Đông (quận 12, TP HCM) thì tá hỏa khi thấy vật thể lạ trôi trên sông nên đến kiểm tra. Ghi nhận tại hiện trường, nạn nhân khoảng 20-25 tuổi, mặc quần dài, áo thun, trên người không có giấy tờ tuỳ thân. Lừa xin việc vào Công an để chiếm đoạt 600 triệu đồng: Nguyễn Trọng Minh (SN 1974, trú tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) nổ vợ anh ta công tác trong lực lượng Công an và là người có quan hệ rộng, quen biết một số lãnh đạo nên có thể xin cho con ông T. vào biên chế tại Trường Trung học Cảnh sát nhân dân I. Sau đó, Minh đã lừa của ông T. số tiền là 600 triệu đồng. Hôm nay, Viện KSND TP Hà Nội đã truy tố Minh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đâm vào đuôi ô tô, nam thanh niên tử vong: Đêm 27/2, anh Võ Văn Đó (SN 1998, ở thị trấn U Minh, huyện U Minh, Cà Mau) điều khiển xe xe máy tới khu vực khóm 1, thị trấn U Minh xe của anh Đó bất ngờ đâm vào đuôi xe ô tô do anh Lê Văn Nước (SN 1970, ở xã Khánh Thuận, huyện U Minh) điều khiển lưu thông cùng chiều phía trước. Hậu quả khiến anh Đó tử vong. Phá sòng bạc của các “quý bà”, thu hơn nửa tỷ đồng: Ngày 28/2, Công an huyện Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh) đã ra quyết định tạm giữ hình sự 26 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Sòng bạc do Trần Thị Thùy Dương (SN 1990, trú xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu) cầm đầu tổ chức. Tang vật thu giữ gồm: Gần 550.000.000 đồng, 60 bộ bài tây, 7 xe môtô và một số tang vật khác có liên quan. Tụ điểm này hoạt động từ tháng 8/2020 đến nay. >>> Xem thêm video: Liên tiếp phát hiện 2 người treo cổ tự tử trong nhà. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

