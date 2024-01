Người đàn ông mua dê trên Facebook rồi chiếm đoạt ở Bắc Kạn

Ngày 30/1, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, Công an huyện Ngân Sơn đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nông Văn Hà (SN 1983, trú tại thôn Nà Buốc, xã Quang Phong, huyện Na Rì) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nông Văn Hà.

Trước đó, vào tháng 8/2023, ông Lương Văn B. (SN 1996, ở huyện Ngân Sơn) rao bán dê thịt trên Facebook cá nhân, Hà đã liên hệ với ông B. để thỏa thuận mua 2 con dê có trọng lượng 54kg, với giá hơn 6,2 triệu đồng và hẹn giao hàng tại TP Bắc Kạn.

Tới ngày 25/8/2023, Hà nhờ một người đàn ông khác đi xe máy tới gặp ông B. để lấy 2 con dê và dặn chỉ đưa cho ông B. 500.000 đồng, số tiền còn lại Hà sẽ thanh toán cho ông B. qua việc chuyển khoản.

Theo cảnh sát, thực chất Hà đã bán 2 con dê đó cho người đàn ông đi gặp ông B. để lấy dê với giá 6,1 triệu đồng. Sau khi bán dê của ông B. cho người khác, Hà đã chặn mọi liên lạc với ông B. và không thanh toán số tiền còn lại.

Ngày 29/11/2023, ông B. đã đến Công an xã Thượng Quan trình báo vụ việc. Tại cơ quan công an, Hà đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện người đàn ông mua dê trên Facebook rồi chiếm đoạt đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.