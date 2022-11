Thầy bói rởm và những màn “thao túng tâm lý” lừa đảo tinh vi

Nghe "thầy bói phán", cô gái trẻ bị lừa 2,2 tỷ đồng: Nguyễn Hoàng Minh (ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM) đã tiếp cận được nhiều người nhẹ dạ cả tin, trong đó có N.T.N.H. (26 tuổi, trú TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định). Cụ thể, sau khi xem bói cho H., Minh "phán", sắp tới gia đình H. sẽ gặp "đại nạn". Để tránh được "đại nạn" này, H. phải "giải hạn" với các hình thức khác nhau, tùy vào số tiền bỏ ra. Tin lời Minh, đầu tháng 10 vừa qua, H. đã chuyển 2,2 tỷ đồng cho Minh để mua một bức tranh vẽ tay hình Đức Phật về "giải hạn" cho gia đình. Khi H. định chuyển thêm tiền cho Minh để tiếp tục "giải hạn" thì bị gia đình phát hiện. Ngày 3/11, Công an TP Quy Nhơn đang tạm giữ Minh để điều tra. “Thầy bói” làm giả sổ đỏ lừa chiếm đoạt gần 500 triệu đồng: Thông qua việc bói toán, Trần Thị Kim Hoa (48 tuổi, trú huyện Phù Mỹ, Bình Định) biết được một số người tự ý lấn chiếm đất tại thôn Tân Phú có ý định làm giả sổ đỏ để được đền bù. Hoa tự nhận mình quen biết với rất nhiều người làm sổ đỏ ở Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Định rồi làm giả sổ đỏ lừa đảo 600 triệu đồng của các bị hại. Ngày 17/5, Công an tỉnh Bình Định đã khởi tố bị can Hoa. Thầy bói chuyên 'nổ' để lừa đảo chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng: Lợi dụng việc hành nghề thầy cúng, thầy bói, Nguyễn Hùng Quân (SN 1963, trú TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) đã đưa ra thông tin bản thân mình có nhiều mối quan hệ và có thể tác động để xin chuyển công tác, Quân đã lừa đảo của một người 450 triệu đồng. Chưa dừng lại ở đó, Nguyễn Hùng Quân còn tự “vẽ” ra dự án xây dựng nghĩa trang công viên Vĩnh Hằng, đề nghị nhiều người góp vốn đầu tư để sau này phân lô bán nền chia lợi nhuận. Với thủ đoạn này, Quân đã chiếm đoạt của nhiều người số tiền hơn 4,5 tỷ đồng. Ngày 7/4, Quân bị Công an tỉnh Quảng Bình bắt giữ. Thầy bói lừa chữa bệnh bằng cúng bái, chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng: Nguyễn Văn Phước (SN 2002, trú tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) đưa ra các thông tin giả về việc mời các thầy là người Trung Quốc luyện linh đơn cho người thân của bà Lê Thị K. (SN 1972, trú huyện Sơn Động, Bắc Giang) để chữa bệnh. Phước còn bảo gia đình bà K. vay mượn tiền, bán đất để đưa tiền cho Phước tổ chức lễ cúng. Do tin tưởng, bà K. đã chuyển tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng cho Phước. Ngày 6/1, Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Phước. Giả danh thầy bói để lừa đảo chiếm đoạt tài sản: Nguyễn Ngọc Dung (SN 1986, trú tại Ninh Kiều, Cần Thơ) đã lên mạng đặt mua 1 giấy Chứng minh nhân dân giả mang tên Trần Ngọc Dương Minh với giá 1,5 triệu đồng. Dung lập 1 tài khoản facebook tên Trần Ngọc Dương Minh và đăng các bài viết với nội dung có khả năng xem bói. Biết chị D. (trú Hai Bà Trưng, Hà Nội) đang gặp khó khăn tài chính nên Dung đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền bằng hình thức rủ mua cổ phiếu nội bộ giá rẻ và chiếm đoạt của chị D. hơn 400 triệu đồng. Ngày 5/11/2021, Công an Hà Nội đã khởi tố Dung. Giả danh thầy bói "cắt vong" để chiếm đoạt tiền: Nguyễn Thị Hà (SN 1971; trú Đống Đa, Hà Nội) giới thiệu tên là Hoa Sơn, nói chị T. (SN 1989; trú cùng quận) có “vong theo” và có khả năng giúp chị cắt “vong” với chi phí 125 triệu đồng. Sau khi thỏa thuận, chị T. đồng ý và chuyển cho đối tượng 25 triệu đồng. Sau đó, Hà tiếp tục lừa nạn nhân tiền và chiếc điện thoại iPhone 11 Pro max. Ngày 19/11/2021, Công an Hà Nội cho biết đã bắt giữ Hà. Thầy bói bịa chuyện giải vong lấy kho báu để chiếm đoạt tiền tỷ: Với vở kịch muốn lấy được kho báu phải chi tiền giải vong, nhiều người đã bị thầy bói Nguyễn Thanh Bình (61 tuổi, trú xã Khánh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) lừa chiếm đoạt tiền tỷ. Ngày 5/5/2020, Bình bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 16 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. >>> Xem thêm video: Nam Định: Thầy cúng truy sát cả nhà thầy bói vì bị nghi bỏ bùa. Nguồn: ĐTHĐT.

