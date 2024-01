Giám đốc được điều động, ai phụ trách Công an tỉnh Nam Định?

Chiều 30/1, Công an tỉnh Nam Định tổ chức hội nghị thông báo các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an đã thông báo Quyết định của Bộ trưởng Công an về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Trần Minh Tiến, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định đến nhận công tác và giữ chức vụ Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Bộ Công an. Ảnh: Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Công an tặng hoa chúc mừng Đại tá Trần Minh Tiến nhận nhiệm vụ mới. Bộ trưởng Công an giao Đại tá Bùi Quyết Toán, Phó Giám đốc Công an tỉnh phụ trách Công an tỉnh Nam Định trong thời gian kiện toàn Giám đốc Công an tỉnh. Các quyết định có hiệu lực từ ngày 1/2. (Ảnh chụp ở sự kiện khác) Tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị trên cương vị mới, Đại tá Trần Minh Tiến tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm trong quá trình công tác, gương mẫu, đoàn kết, thống nhất cùng Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Bộ Công an hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Trần Minh Tiến khẳng định sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, đem hết tâm sức, trí tuệ để cùng tập thể Đảng uỷ, lãnh đạo đơn vị và toàn thể cán bộ, chiến sĩ đoàn kết, thống nhất, khắc phục mọi khó khăn; quyết tâm, nỗ lực cao nhất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. (Ảnh chụp ở sự kiện khác) Lãnh đạo Bộ Công an và tỉnh Nam Định chúc mừng đại tá Bùi Quyết Toán được giao nhiệm vụ phụ trách Công an tỉnh Nam Định. Đồng thời nhấn mạnh đây là thời điểm gần Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Đại tá Bùi Quyết Toán cần phát huy tinh thần đoàn kết các lực lượng công an tỉnh nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, chăm lo cho nhân dân đón Tết, vui Xuân an toàn. Đại tá Trần Minh Tiến sinh năm 1967, trưởng thành từ cơ sở, là cán bộ Công an tỉnh Hà Nam; từng đảm nhiệm các chức vụ Trưởng Công an huyện Bình Lục, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự và Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam. Tháng 3/2021, đại tá Trần Minh Tiến được Bộ trưởng Công an điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng. Tháng 6/2022, đồng chí được điều động đến nhận công tác và giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Nam Định. >>> Xem thêm video: Nữ Tư lệnh Hải quân đầu tiên trong lịch sử Mỹ vừa được bổ nhiệm.

Chiều 30/1, Công an tỉnh Nam Định tổ chức hội nghị thông báo các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an đã thông báo Quyết định của Bộ trưởng Công an về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Trần Minh Tiến, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định đến nhận công tác và giữ chức vụ Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Bộ Công an. Ảnh: Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Công an tặng hoa chúc mừng Đại tá Trần Minh Tiến nhận nhiệm vụ mới. Bộ trưởng Công an giao Đại tá Bùi Quyết Toán, Phó Giám đốc Công an tỉnh phụ trách Công an tỉnh Nam Định trong thời gian kiện toàn Giám đốc Công an tỉnh. Các quyết định có hiệu lực từ ngày 1/2. (Ảnh chụp ở sự kiện khác) Tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị trên cương vị mới, Đại tá Trần Minh Tiến tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm trong quá trình công tác, gương mẫu, đoàn kết, thống nhất cùng Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Bộ Công an hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Trần Minh Tiến khẳng định sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, đem hết tâm sức, trí tuệ để cùng tập thể Đảng uỷ, lãnh đạo đơn vị và toàn thể cán bộ, chiến sĩ đoàn kết, thống nhất, khắc phục mọi khó khăn; quyết tâm, nỗ lực cao nhất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. (Ảnh chụp ở sự kiện khác) Lãnh đạo Bộ Công an và tỉnh Nam Định chúc mừng đại tá Bùi Quyết Toán được giao nhiệm vụ phụ trách Công an tỉnh Nam Định. Đồng thời nhấn mạnh đây là thời điểm gần Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Đại tá Bùi Quyết Toán cần phát huy tinh thần đoàn kết các lực lượng công an tỉnh nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, chăm lo cho nhân dân đón Tết, vui Xuân an toàn. Đại tá Trần Minh Tiến sinh năm 1967, trưởng thành từ cơ sở, là cán bộ Công an tỉnh Hà Nam; từng đảm nhiệm các chức vụ Trưởng Công an huyện Bình Lục, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự và Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam. Tháng 3/2021, đại tá Trần Minh Tiến được Bộ trưởng Công an điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng. Tháng 6/2022, đồng chí được điều động đến nhận công tác và giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Nam Định. >>> Xem thêm video: Nữ Tư lệnh Hải quân đầu tiên trong lịch sử Mỹ vừa được bổ nhiệm.