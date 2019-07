Người dân kể lại giây phút thượng uý CSGT bị ‘quái xế’ 16 tuổi hất văng

Ngày 10/7, cơ quan Công an huyện An Lão, TP Hải Phòng đang tạm giữ hình sự đối tượng Đỗ Văn Thắng (16 tuổi, trú xã Thái Sơn, huyện An Lão) về hành vi điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm tông CSGT chấn thương nặng.

Theo đó, chiến sĩ gặp nạn là thượng úy Nguyễn Trọng Quý, cán bộ thuộc đội Cảnh sát giao thông - Trật tự cơ động, Công an huyện An Lão, Hải Phòng. Đến thời điểm này, thượng úy Nguyễn Trọng Quý được chẩn đoán bị xuất huyết não, máu đang tụ trong não, gãy xương cánh tay và bị đa chấn thương khác.

Tìm về hiện trường nơi xảy ra sự việc ở xã Mỹ Đức, huyện An Lão, TP Hải Phòng nhiều người dân sinh sống gần hiện trường chứng kiến vụ việc hôm qua đến giờ vẫn còn rất bàng hoàng, sợ hãi.



Một người dân bán quán nước cho hay, sự việc diễn ra quá nhanh khiến mọi người rất bất ngờ. “Chiếc xe máy đánh lái về phía đường CSGT đứng rồi đâm phải chiến sĩ CSGT khiến anh này bị hất văng lên không trung. Mọi việc diễn ra nhanh tới mức tôi không kịp định hình. Lúc bình tĩnh lại, chiến sĩ CSGT đã nằm dưới đất, máu chảy rất nhiều. Ngay sau đó, đông người có mặt tại hiện trường đưa chiến sĩ CSGT đi cấp cứu”, một người dân chia sẻ.

Là người chứng kiến và ra hiện trường nhặt giày và bộ đàm cho thượng uý Quý, chị Huyền vẫn chưa hết sợ hãi. Theo lời chị Huyền, nhà ở ngay cạnh chốt CSGT, đây là chốt kiểm tra, xử lý phương tiện chạy quá tốc độ. Vị trí xe máy tông chiến sĩ CSGT ở ngay trước cửa nhà chị, vị trí xe đổ cách đó chừng 5m còn thượng úy Quý bị hất văng xa khoảng 10m.



“Lúc đó tôi đang ở dưới nhà, nghe tiếng động rất mạnh nên chạy vội ra xem. Lúc này, chiến sĩ CSGT đã nằm dưới đường, máu chảy rất nhiều. Tôi sợ hãi nghĩ đến trường hợp xấu nhất. Khi nghe tin thượng uý CSGT còn sống tôi đã rất mừng và mong anh nhanh hồi phục”, chị Huyền chia sẻ.