Việt kiều Canada bị cắt gân, tạt axit hiện giờ ra sao?

Ngày 10/7, Thượng tá Đặng Văn Nam, Trưởng phòng CSHS, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, vụ việc liên quan đến Việt kiều Canada bị tạt axit, cắt gân chân đến nay vẫn chưa tìm ra hung thủ. “Tôi mong việc mua bán axit phải được kiểm soát chặt. Những nạn nhân như Tom (anh Võ Duy Nghiêm) không chỉ phải chịu đựng tổn thương suốt phần đời còn lại mà thứ hóa chất đó còn để lại những “vết sẹo” tinh thần khiến anh ấy không thể quên được quá khứ” - chị Nguyễn Thị Ngọc Trâm chia sẻ về việc bạn trai bị tạt axit. Anh Võ Duy Nghiêm (Việt kiều bị cắt gân chân, tạt axit) lần đầu ra ngoài đi dạo sau gần nửa năm điều trị. Ảnh FBNV Nạn nhân trong vụ tạt axit bị mù một mắt và đang tập đi bằng nạng. “Thật khó để anh ấy có thể tự tin bước ra ngoài mà không còn phải lo ngại về ánh mắt của mọi người. Nhưng rồi dần dần, tôi nghĩ không điều gì có thể ngăn anh ấy bước ra ngoài và sống cuộc sống của chính mình.

Còn bây giờ, hầu như anh ấy chỉ cúi mặt xuống đất và điều đó khiến tôi đau xé lòng” - bạn gái anh Nghiêm trải lòng. Trước đó, tối 9/2/2019 (mùng 5 Tết Kỷ Hợi), anh Võ Duy Nghiêm (Việt kiều Canada) dùng xe máy chở bạn gái Nguyễn Thị Ngọc Trâm (26 tuổi, quê Sóc Trăng, quốc tịch Canada) đi ăn tối tại một khu du lịch sinh thái trên địa bàn xã Bình Thạnh (H.Bình Sơn, Quảng Ngãi). Khi cả hai đến một đoạn đường vắng, hai thanh niên đi xe máy cùng chiều từ phía sau vượt lên áp sát rồi bất ngờ hắt axit vào mặt anh Võ Duy Nghiêm làm cả 2 người ngã ra đường. Sau đó, kẻ lạ mặt rút dao chém vào khớp gối và gân chân của anh Nghiêm trước khi lên xe tẩu thoát. Anh Nghiêm bị tạt axit bỏng 90% gương mặt, mắt không thể mở hoàn toàn và thị lực chỉ còn khoảng 15-20%. Ông Võ Duy Linh (bố anh Võ Duy Nghiêm) thẫn thờ lo cho số phận con trai sau vụ việc bị tạt axit, cắt gân chân. Khu dân cư thôn Tân Hy, xã Bình Đông (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), nơi gia đình anh Võ Duy Nghiêm về quê ăn Tết Kỷ Hợi. Chiều tối ngày 15/2, công ty bảo hiểm điều máy bay cứu thương đưa hai nạn nhân sang Thái Lan điều trị. Chiều ngày 17/2, Công an H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, lực lượng công an đang vào cuộc quyết liệt, trong đó có sự tham gia chỉ đạo của Bộ Công an. Ngày 28/2, PC02 Công an tỉnh Quảng Ngãi ra quyết định khởi tố vụ án hình sự cố ý gây thương tích. Ngày 6/5, CA tỉnh Quảng Ngãi phát đi thông báo nhận dạng 2 nghi phạm: đều là nam giới cao khoảng 1,6 m, nói giọng bắc, tuổi từ 20 đến 30 tuổi. đội mũ lưỡi trai, mặc áo khoác dài tay, quần jeans, dùng xe Wave xanh, cầm bình thủy tinh đựng axit Sunfuric và một dao bầu dài khoảng 30 cm. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

