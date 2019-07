Lửa bao phủ nhà máy Công ty CP Dược phẩm Syntech tại Hải Dương

Vào khoảng 14h 10 ngày 10/7, tại Công ty CP Dược phẩm Syntech thuộc cụm công nghiệp Ba Hàng, xã Nam Đồng (TP Hải Dương, tỉnh hải Dương) đã xảy ra vụ cháy lớn. Ngon lửa bùng lên từ cuối xưởng sản xuất trong công ty, sau đó nhanh chóng lan ra toàn xưởng. Thời điểm xảy ra vụ cháy, các công nhân bắt đầu đến giờ làm việc, rất may đã kịp di chuyển. Ngay khi xảy ra vụ cháy, lực lượng PCCC - Công an tỉnh Hải Dương đã điều 4 xe đến hiện trường, sau đó tăng cường thêm 2 xe chữa cháy. Cùng đông đảo lực lượng PCCC, lực lượng công an TP Hải Dương đến hiện trường vụ cháy tại Công ty CP Dược phẩm Syntech ở Hải Dương. Lực lượng PCCC tiến hành dập lửa. Một chiến sĩ PCCC tiến sát vào trong xưởng để phun nước dập lửa. Tuy nhiên, trong xưởng toàn vật liệu dễ bắt lửa nên công tác PCCC gặp nhiều khó khăn. Dù liên tục phun nước nhưng phải rất lâu lực lượng cứu hỏa mới khống chế được ngọn lửa. Cán bộ PCCC tiếp tục bơm nước vào khu vực ngọn lửa đã được khống chế để tránh lửa bùng lên. Nỗ lực dập đám cháy tại Công ty CP Dược phẩm Syntech ở Hải Dương. Bể nước ngay trong công ty được tận dụng để cứu hỏa. Ngoài ra xe cứu hỏa phải lấy nước từ vòi cứu hỏa thuộc một công ty khác cách đó 400 mét. Xưởng sản xuất dược tan hoang do vụ cháy. Tuy nhiên đến 16h ngọn lửa vẫn âm ỉ, các cột khói vẫn bốc lên cao. Bên trong nhà xưởng nhiều vật dụng, máy móc đã bị thiêu trụi. Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, toàn bộ trang thiết bị, đồ dùng, vật tư đã bị thiêu rụi. Được biết xưởng sản xuất này mới đi vào hoạt động được thời gian ngắn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng gây thiệt hại lớn về tài sản, ước tính ban đầu lên đến hàng chục tỷ đồng. Xưởng xảy ra vụ cháy nằm sát cạnh nhà văn phòng của công ty dược. Nhiều người dân theo dõi tại hiện trường vụ cháy. Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng làm rõ...

Vào khoảng 14h 10 ngày 10/7, tại Công ty CP Dược phẩm Syntech thuộc cụm công nghiệp Ba Hàng, xã Nam Đồng (TP Hải Dương, tỉnh hải Dương) đã xảy ra vụ cháy lớn. Ngon lửa bùng lên từ cuối xưởng sản xuất trong công ty, sau đó nhanh chóng lan ra toàn xưởng. Thời điểm xảy ra vụ cháy, các công nhân bắt đầu đến giờ làm việc, rất may đã kịp di chuyển. Ngay khi xảy ra vụ cháy, lực lượng PCCC - Công an tỉnh Hải Dương đã điều 4 xe đến hiện trường, sau đó tăng cường thêm 2 xe chữa cháy. Cùng đông đảo lực lượng PCCC, lực lượng công an TP Hải Dương đến hiện trường vụ cháy tại Công ty CP Dược phẩm Syntech ở Hải Dương. Lực lượng PCCC tiến hành dập lửa. Một chiến sĩ PCCC tiến sát vào trong xưởng để phun nước dập lửa. Tuy nhiên, trong xưởng toàn vật liệu dễ bắt lửa nên công tác PCCC gặp nhiều khó khăn. Dù liên tục phun nước nhưng phải rất lâu lực lượng cứu hỏa mới khống chế được ngọn lửa. Cán bộ PCCC tiếp tục bơm nước vào khu vực ngọn lửa đã được khống chế để tránh lửa bùng lên. Nỗ lực dập đám cháy tại Công ty CP Dược phẩm Syntech ở Hải Dương . Bể nước ngay trong công ty được tận dụng để cứu hỏa. Ngoài ra xe cứu hỏa phải lấy nước từ vòi cứu hỏa thuộc một công ty khác cách đó 400 mét. Xưởng sản xuất dược tan hoang do vụ cháy. Tuy nhiên đến 16h ngọn lửa vẫn âm ỉ, các cột khói vẫn bốc lên cao. Bên trong nhà xưởng nhiều vật dụng, máy móc đã bị thiêu trụi. Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, toàn bộ trang thiết bị, đồ dùng, vật tư đã bị thiêu rụi. Được biết xưởng sản xuất này mới đi vào hoạt động được thời gian ngắn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng gây thiệt hại lớn về tài sản, ước tính ban đầu lên đến hàng chục tỷ đồng. Xưởng xảy ra vụ cháy nằm sát cạnh nhà văn phòng của công ty dược. Nhiều người dân theo dõi tại hiện trường vụ cháy. Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng làm rõ...