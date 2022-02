Người dân đi chùa không đeo khẩu trang, xã An Thượng có lơ là phòng dịch?

Những ngày qua, phản ánh đến báo Tri thức và Cuộc sống, người dân xã An Thượng (TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) cho biết, nhiều người dân khi đi lễ chùa Ba Xã đã không đeo khẩu trang, không thực hiện nghiêm các quy định phòng dịch.



Tìm hiểu của PV, chiều ngày 9/2, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một số đoàn đến lễ chùa Ba Xã (xã An Thượng) không đeo khẩu trang, không thực hiện nghiêm các yêu cầu, quy định công tác phòng, chống dịch. Thậm chí người dân còn livestream lên mạng xã hội khiến một số người dân xã An Thượng bức xúc và lo ngại nguy cơ bùng phát dịch bệnh.

Hình ảnh nhiều người dân đi lễ chùa Ba Xã không đeo khẩu trang phòng, chống dịch bệnh.

Đáng chú ý, dù một số người dân thiếu ý thức phòng dịch nhưng tại thời điểm trên, không có cán bộ xã An Thượng nào có mặt để nhắc nhở, xử lý để đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch bệnh.

Trao đổi với PV, ông Phùng Văn Chỉnh, cán bộ Văn hóa, xã hội xã An Thượng cho biết, sau khi nhận được phản ánh từ PV, ông đã trao đổi với Ban khánh thiết chùa Ba Xã và thực tế có sự việc một số đoàn đến lễ chùa chiều 9/2 có một số người không đeo khẩu trang phòng dịch.

“Tôi đã nhờ các bác nhắc nhở giúp chứ anh em trong Ban quản lý có lúc ở lúc không. Mấy ngày này, chùa chỉ mở cửa cho người dân vào lễ chứ không tổ chức phần hội”, ông Chỉnh nói.

>>> Mời độc giả xem clip người dân đi lễ chùa không đeo khẩu trang:

Những ngày qua, số ca mắc mới COVID-19 tại tỉnh Hải Dương nói chung và thành phố Hải Dương liên tục tăng cao và có diễn biến phức tạp.

Báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hải Dương cho thấy, từ ngày 8 đến ngày 10/2, số ca mắc mới ghi nhận tại tỉnh Hải Dương vượt 1000 ca/ngày. Tại thành phố Hải Dương, số ca mắc mới trên địa bàn thành phố cũng liên tục tăng cao, chỉ riêng ngày 8/2, thành phố đã ghi nhận 215 ca mắc mới.

Tại cuộc họp trực tuyến của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID- 19 của tỉnh Hải Dương sáng 9/2, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng nhấn mạnh, trước diến biến và dự báo tình hình dịch bệnh còn gia tăng, các cấp, các ngành, địa phương phải chuẩn bị tâm thế sẵn sàng đối phó, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã yêu cầu từng địa phương bám sát diễn biến tình hình để kịp thời điều chỉnh các biện pháp cho phù hợp theo Nghị quyết 128 của Chính phủ. Với diễn biến tình hình dịch bệnh hiện nay, các địa phương tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện nghiêm ở mức độ cao nhất các biện pháp phòng chống dịch nhằm kiểm soát và kiềm chế dịch bệnh tiếp tục bùng phát.

Đối với công tác phòng chống dịch của thành phố Hải Dương trong thời gian qua, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đánh giá cao. Tuy nhiên, hiện nay dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp, thành phố Hải Dương phải tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phù hợp nhằm giảm thiểu số ca mắc mới...Thành phố cần tiếp tục đa dạng các hình thức tuyên truyền qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của Nhân dân trong việc chủ động phòng chống dịch.

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo quyết liệt tại cuộc họp sáng 9/2 nhằm kiềm chế dịch bệnh đang gia tăng thì chiều cùng ngày xảy ra sự việc một số người dân đến lễ chùa Ba Xã (xã An Thượng) không tuân thủ 5K, không thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch bệnh, khiến dư luận đặt câu hỏi về việc liệu chính quyền xã An Thượng có lơ là, trách nhiệm của Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã An Thượng? Đồng thời đề nghị UBND thành phố Hải Dương phải có biện pháp chấn chỉnh tình trạng trên, tránh tình trạng trên nóng, dưới lạnh.