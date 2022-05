Người dân đăng ký, cấp biển số xe tại Công an huyện, xã, phường thế nào?

Thông tư 15/2022 của Bộ Công an về nội dung sửa đổi Thông tư 58/2020 quy định về quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ sẽ chính thức có hiệu lực từ hôm nay (21/5). Đáng chú ý là tại thông tư này, Bộ Công an đã trao quyền cho công an cấp huyện được đăng ký, cấp biển số ô tô và công an cấp xã được trao quyền đăng ký, cấp biển số mô tô, xe máy (kể cả xe máy điện) cho cá nhân, tổ chức.



Người dân bắt đầu được đăng ký xe máy tại xã, phường. Ảnh: PLO.

Để thực hiện đăng ký xe máy tại xã, phường người dân cần thực hiện 3 bước:

Bước 1: Nộp lệ phí trước bạ

Bước 2: Chuẩn bị và nộp hồ sơ đăng ký xe máy

Theo Điều 10 của Thông tư 58/2020/TT-BCA thì hồ sơ đăng ký xe máy bao gồm các giấy tờ sau:

- Tờ khai đăng ký xe.

- Giấy tờ nguồn gốc xe:

- Giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe:

- Giấy tờ lệ phí trước bạ xe:

- Xuất trình CMND hoặc thẻ CCCD của chủ xe hoặc Sổ hộ khẩu.

Ngoài ra, chủ xe cũng cần chuẩn bị lệ phí đăng ký xe máy, dao động từ 50.000 đồng đến 4 triệu đồng tùy nơi sinh sống và giá trị xe.

Bước 3: Bấm chọn biển và giao biển số