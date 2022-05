Lễ Tôn vinh trí thức Khoa học và Công nghệ tiêu biểu năm 2022 thành công tốt đẹp

8h48: GS.TS Nguyễn Thiện Nhân - Đại diện Trí thức tiêu biểu toàn quốc 2022 phát biểu, bày tỏ sự ngưỡng mộ, trân trọng với những thành quả to lớn của 106 trí thức tiêu biểu được vinh danh hôm nay có sự tham dự của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Trong số 106 trí thức được vinh danh, có 50 trí thức do các Liên Hiệp hội địa phương đề cử, 40 trí thức do các hội ngành toàn quốc đề cử, 16 trí thức do Hội đồng xét duyệt đề cử, 68 người có học hàm, học vị từ Phó giáo sư, tiến sĩ, trở lên, 20 người có học vị cử nhân và tương đương, 2 Anh hùng lao động.

"Tôi xin đề xuất với vai trò đặc biệt của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, nên xem xét năng xuất lao động của các địa phương và cá nhân, nên phát hành sách xanh về lĩnh vực này hàng năm. Tôi tin rằng các trí thức khoa học kỹ thuật rất ủng hộ điều này" - GS.TS Nguyễn Thiện Nhân nói.