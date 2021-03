Người dân Chí Linh hô vang “chiến thắng”, TP.Hải Dương “ăn mừng” hết cách ly xã hội

Tại Chí Linh, lễ công bố quyết định của UBND tỉnh Hải Dương về việc dỡ bỏ phong tỏa thành phố Chí Linh diễn ra tối 2/3 trong sự phấn khởi và niềm vui tột cùng của người dân thành phố sau 34 ngày chiến đấu với dịch bệnh. Phát biểu công bố dỡ phong toả TP Chí Linh, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng biểu dương Ban thường vụ Thành ủy Chí Linh, nhân dân TP và các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch đã góp phần đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn cũng như toàn tỉnh Hải Dương và giữ an toàn cho cả nước. Ngay sau khi Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương phát biểu xong, tiếng hô vang “Chí Linh chiến thắng” vang lên. Niềm vui to lớn của nhân dân thành phố Chí Linh trong chiến thắng dịch bệnh. Sau 34 ngày đêm chiến đấu với dịch bệnh, cả hệ thống chính trị và toàn dân thành phố Chí Linh đã được tận hưởng niềm vui chiến thắng. Sau khi gỡ phong tỏa, Chí Linh thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ. Để chiến thắng dịch bệnh hoàn toàn, người dân cần tiếp tục chấp hành tốt quy định giãn cách. Nhưng kết quả đạt được như ngày hôm nay đã chứng minh cho sự đoàn kết, đồng lòng của toàn dân dưới sự lãnh đạo của hệ thống chính trị,sự nỗ lực của tuyến đầu sẽ đẩy lùi được dịch bệnh. Người dân Chí Linh dù vui mừng vẫn chấp hành đúng quy định về phòng, chống dịch bệnh. Những chốt kiểm soát tại Chí Linh đã được dỡ bỏ. Thành phố đã chuyển sang một trạng thái mới, vừa chống dịch vừa khôi phục và phát triển kinh tế xã hội. Tại TP Hải Dương, trước thời điểm dỡ chốt kết thúc thời gian cách ly xã hội toàn tỉnh, Bí thư Thành ủy Hải Dương Lê Đình Long đã tặng hoa, cảm ơn chốt kiểm soát tại đường Trường Chinh đã đồng hành cùng người dân thành phố suốt thời gian chống dịch. Ông Lê Đình Long bắt tay chúc mừng Trưởng công an TP Hải Dương Nguyễn Tuấn Hưng. Lực lượng công an thành phố tháo dỡ chốt. Kể từ ngày 3/3, thành phố Hải Dương cơ bản thực hiện theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ. Chuyển sang trạng thái mới thực hiện mục tiêu kép. Chuyến xe đầu tiên sau khi dỡ chốt kiểm soát dịch bệnh tại thành phố Hải Dương. Tối cùng ngày, người dân thành phố Hải Dương đội mưa đổ ra đường bày tỏ niềm vui sau khi Hải Dương kết thúc cách ly xã hội. >>> Mời độc giả xem video người dân TP Hải Dương đội mưa xuống đường sau khi hết cách ly xã hội.

