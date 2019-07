Người cháu cùng bạn gái cắt cổ dì ruột khai gì?

Ngày 20/7, Công an tỉnh Bình Dương đang giữ Lưu Minh Nhị (SN 2001, ngụ ấp Bình Thành, xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) và Nguyễn Thị Mỹ Châu (SN 2004, ngụ ấp Suối Sâu, xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Đối tượng Nhị tại cơ quan công an.

Bước đầu, 2 đối tượng đã có khai báo về động cơ gây án. Theo đó, Nhị là cháu ruột của bà Lưu Thị Thu (SN 1968, ngụ tỉnh Kiên Giang, trú tỉnh Bình Dương).

Bà Thu mới chuyển về phòng trọ ở ở khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương sinh sống và làm tạp vụ.

Nhị và Châu cũng sinh sống cùng với bà Thu ở phòng trọ này. Cả 2 đã nghỉ học không có việc làm và thường xuyên đi chơi nên thường bị bà Thu chửi bới. Từ đây, Nhị bực tức, nảy sinh ý định sát hại, dẫn đến hành vi cắt cổ dì ruột của mình.

Khoảng 4h ngày 18/7, Nhị thức giấc, qua giường bà Thu bóp cổ người dì khiến bà này ngất xỉu.

Nhị kiểm tra thấy bà Thu chưa chết nên dùng dao cắt cổ người dì cho đến khi nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Nhị lấy chiếc nhẫn vàng, ĐTDĐ rồi thu dọn đồ đạc của mình.

Tiếp đó, anh ta cùng bạn gái là Châu lấy xe máy mang BKS: 95H1-0841 tẩu thoát từ tỉnh Bình Dương qua tỉnh Đồng Nai.

Mời quý vị xem video: Giết người tình rồi bỏ đi uống thuốc sâu tự tử

Ngày 18/7, cả 2 đi xe máy tới 1 tiệm Internet ở phường Long Bình, TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai để chơi game. Chủ tiệm Internet phát hiện đôi nam nữ cùng xe máy như báo chí đăng tải nên báo công an. Tuy nhiên lập tức cả 2 lại lấy xe máy rời đi.

Công an có mặt tiệm Internet đưa 2 đối tượng cùng xe máy về trụ sở.

Chiều 19/7, cả 2 quay lại tiệm Internet thì chủ quán phát hiện nên báo cho công an. Nhà chức trách có mặt khống chế đôi nam nữ cùng xe máy đưa về trụ sở.

Theo điều tra, khoảng 7h ngày 18/7, anh Nguyễn Văn Hiếu (SN 1989, là con rể của bà Thu) đến phòng trọ của bà Thu ở khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương để lấy sách về cho con học.

Khi đến phòng trọ thấy khóa ngoài, lúc này anh Hiếu lấy chìa khóa mở cửa phòng trọ thì thấy bà Thu đang nằm dưới sàn nhà, trên cổ có vết thương và xung quanh có nhiều máu. Thấy vậy anh Hiếu chạy ra ngoài tri hô người dân và báo cơ quan công an.

Công an TX Thuận An và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường và thu thập chứng cứ.