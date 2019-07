Lái xe va chạm xe ngược chiều, Chủ tịch huyện ở Long An bị thương nặng

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h ngày 19/7, tại khu vực tuyến tránh quốc lộ 1, đoạn qua TP Tân An (Long An) xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa ô tô 4 chỗ và xe chở công nhân 52 chỗ.

Theo các nhân chứng, vào thời điểm trên, ô tô chạy hướng từ TP.HCM về Tiền Giang, khi vào tuyến tránh quốc lộ 1 được khoảng 500m thì va chạm trực diện với xe 52 chỗ chở công nhân đang chạy chiều ngược lại.

Sau cú va chạm, ô tô 4 chỗ hư hỏng nặng phần đầu , túi khí bung ra. Xe khách cũng bị hư hỏng phần đầu.

Rất may, các công nhân không ai bị thương nghiêm trọng. Tuy nhiên, người điều khiển ô tô 4 chỗ là ông Nguyễn Thanh Nguyên (SN 1981), Chủ tịch UBND huyện Đức Huệ (Long An) thì bị thương khá nặng được người dân đưa vào Bệnh viện Đa khoa Long An cấp cứu.