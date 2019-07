8 bài thi Toán lớp 10 tăng đột biến sau phúc khảo: Hải Phòng báo cáo gì?

8 bài thi vào lớp 10 THPT tăng đột biến sau phúc khảo là do lỗi kỹ thuật



Thời gian qua, dư luận Hải Phòng xôn xao khi Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng công bố kết quả phúc khảo kỳ thi vào lớp 10 THPT cho thấy, kết quả chấm phúc khảo tại Trường THPTAn Dương (huyện An Dương, TP Hải Phòng) và Trường THPT Quốc Tuấn (huyện An Lão) điểm thi tăng đột biến. Cụ thể, có thí sinh tăng 4,75 điểm, có thí sinh tăng 5,5 điểm thậm chí có thí sinh tăng lên 6,5 điểm. Điều này khiến dư luận đặt câu hỏi liệu có tiêu cực gì trong việc chấm phục khảo hay không?

Mới đây, UBND TP Hải Phòng vừa có báo cáo gửi Thường trực Thành ủy Hải Phòng về sự cố trong việc phúc khảo điểm thi trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020. Báo cáo của UBND TP Hải Phòng cho biết, có 1.024 bài thi vào lớp 10 THPT được thí sinh đề nghị phúc khảo.

Thí sinh Hải Phòng đi xem công bố điểm vào 10. Ảnh Vietnamnet.

Quá trình phúc khảo, Hội đồng phúc khảo phát hiện có 8 bài thi môn Toán có sự khác nhau giữa đầu phách và thân bài về chữ viết, màu mực số tờ. Điểm trên bài thi không thay đổi so với điểm đã chấm ở lượt đi, 8 bài thi đều được chấm đúng đáp án, biểu điểm đảm bảo chính xác, tuy nhiên điểm trên bài thi khác với điểm công bố ở lần thứ nhất. Hội đồng phúc khảo đã thống nhất trả lại đúng điểm của 8 bài thi và đã công bố điểm cho thí sinh.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đã thành lập tổ công tác thực hiện việc rà soát, kiểm tra hồ sơ và làm việc với các thành viên có liên quan của bộ phận làm phách bài thi và nhóm khớp phách bài thi từ 8 giờ ngày 12/7/2019.

Các thành viên đã tổ chức kiểm tra rà soát 2 túi bài thi gốc có chứa 8 bài thi đề nghị phúc khảo nêu trên, thì thấy điểm thi của 24 thí sinh ở hai túi bài so với điểm đã công bố có sự hoán vị ở 12 cặp thí sinh, điểm thực của em này trở thành điểm công bố của em kia và ngược lại.

Danh sách điểm thi sau phúc khảo cao bất thường khiến dư luận xôn xao.

Khi trả lại điểm thực của 24 thí sinh thì có 6 thí sinh từ không trúng tuyển thành trúng tuyển và 6 thí sinh từ trúng tuyển thành không trúng tuyển.

Những giáo viên liên quan đến việc đánh phách nhắc lại hai túi bài nói trên và nhóm khớp phách đã tường trình lại sự việc. Theo đó, khi thực hiện bó bài phục vụ chấm thi, tổ làm phách phát hiện thấy hai túi bài có mã số 20864 và hai túi bài có mã 20873. Tổ làm phách đã đối chiếu kiểm tra và xác định một túi bài 20864 mã đúng là 20862 và một túi bài 20873 mã đúng là 20837 và ngược lại. Bộ phận khớp phách chưa tập trung cao trong việc đối chiếu sự khớp nhau giữa số tờ, màu mực, chữ viết của phần đầu phách và phần thân bài nên không phát hiện lỗi kỹ thuật trong khâu làm phách.

Mời quý vị xem video: Thi vào lớp 10 căng thẳng hơn cả thi Đại học

Mắc lỗi do áp lực công việc, trời nắng nóng, không có tiêu cực

UBND TP Hải Phòng kết luận, nguyên nhân dẫn đến sự sai lệch điểm bài thi môn Toán của 24 thí sinh (trong đó có 8 thí sinh có đơn đề nghị phúc khảo) là do lỗi kỹ thuật. Cụ thể, do người đánh nhắc lại mã túi trên thân bài khi sửa mã sai đã đánh không đúng với mã túi do phần mềm máy tính xuất ra; Bộ phận khớp phách chưa tập trung cao trong việc đối chiếu sự khớp nhau giữa số tờ, màu mực, chữ viết của phần đầu phách và phần thân bài nên không phát hiện lỗi kỹ thuật trong khâu làm phách.

Việc thay đổi điểm môn Toán sau phúc khảo của 8 bài thi là do lỗi kỹ thuật trong khâu đánh phách nhắc lại và khớp phách bài thi, hoàn toàn không có hiện tượng tiêu cực.

Lý do được đưa ra do điểm 8 bài thi môn Toán theo đơn phúc khảo của 8 học sinh thuộc Hội đồng thi Trung học phổ thông An Dương và Quốc Tuấn được chấm ở Hội đồng chấm thi đảm bảo đúng đáp án, biểu điểm, kết quả chấm thi hoàn toàn chính xác như Hội đồng phúc khảo đã xác nhận.

Bên cạnh đó, việc thực hiện đánh phách nhắc lại trên phần thân bài được thực hiện sau khi đã cắt và niêm phong đầu phách. Do đó những cá nhân thực hiện việc đánh mã phách nhắc lại trên phần thân bài không biết thông tin về học sinh, không biết thân bài đó thuộc về hội đồng thi nào.

Những người thực hiện việc khớp phách thiếu tập trung trong khâu khớp phách, không chú ý so thân bài với đầu phách. Trong quá trình thực hiện khớp phách một người cầm thân bài, một người cầm đầu phách, một người cầm danh sách chỉ đối chiếu khớp phần thông tin thí sinh giữa đầu phách và danh sách, khớp phần điểm giữa thân bài và danh sách mà không chú ý khớp giữa phần thân bài và đầu phách về số tờ, chữ viết.

Báo cáo của UBND TP Hải Phòng cho biết, việc mắc lỗi kỹ thuật trên một phần do áp lực công việc được thực hiện trong những ngày nắng nóng cao điểm, một phần do thiếu sự thận trọng của bộ phận làm phách và nhóm khớp phách

Theo quy chế thi, Tổ làm phách được cách ly tuyệt đối, có thanh tra Sở và Công an PA83 bảo vệ, giám sát liên tục 24/24 giờ. Việc làm phách bài thi được thực hiện độc lập dưới sự điều hành của Tổ trưởng không chịu sự giám sát, theo dõi trực tiếp của lãnh đạo Sở và lãnh đạo Hội đồng chấm thi. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, lãnh đạo Hội đồng chấm thi không thể vào trong khu vực làm phách, chỉ có thể quan tâm đến tiến độ làm phách, động viên hỏi thăm nhau bằng cách trao đổi công khai với Tổ trưởng ở ngay phía ngoài khu vực cách ly trước sự chứng kiến của thanh tra và công an, đồng thời được ghi chép vào sổ nhật ký.

“Việc mắc lỗi kỹ thuật trên một phần do áp lực công việc được thực hiện trong những ngày nắng nóng cao điểm, một phần do thiếu sự thận trọng của bộ phận làm phách và nhóm khớp phách”, UBND TP Hải Phòng cho biết.

Kiểm điểm 8 người liên quan

UBND TP Hải Phòng cho biết, liên quan vụ việc trên, ngày 13/7, Sở Giáo dục và Đào tạo đã thành lập tổ công tác đến Trường Trung học phổ thông An Dương và Quốc Tuấn. Tổ công tác đã gặp gỡ những học sinh và phụ huynh học sinh của những thí sinh có điểm công bố cao hơn điểm thực để công bố điểm thực và xin lỗi học sinh, phụ huynh vì lỗi kỹ thuật dẫn tới công bố điểm sai cho các thí sinh. Các phụ huynh học sinh và các em học sinh đều thông cảm với Sở Giáo dục và Đào tạo về lỗi nêu trên đồng thời chấp nhận điểm thi thực theo đúng năng lực của học sinh.

Báo cáo khẳng định, có 6 thí sinh có điểm công bố cao hơn điểm thực gồm thí sinh N.B.Q.H., L.T.H. (tại hội đồng thi Trung học phổ thông An Dương). Các thí sinh N.T.X.M., N.X.M., P.Đ.M., B.T.M. (tại hội đồng thi Trung học phổ thông Quốc Tuấn).

Sáng 15/7/2019, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đã mời thủ trưởng các đơn vị và cán bộ, giáo viên có liên quan đến lỗi kỹ thuật đến Sở Giáo dục và Đào tạo để họp kiểm điểm, giúp kinh nghiệm. Đồng thời, có văn bản yêu cầu Thủ trưởng các trường có cán bộ giáo viên làm thi mắc lỗi tường trình, kiểm điểm xử lý nghiêm túc theo quy chế thi và trách nhiệm viên chức theo quy định.

Cũng trong ngày 15/7, lãnh đạo UBND TP Hải Phòng đã yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo lại điểm thực môn Toán của 24 thí sinh do nhầm lẫn trong quá trình làm phách và khớp phách; Sau đó, căn cứ kết quả điểm thi sau rà soát, thực hiện việc xét tuyển theo đúng quy định đối với các thí sinh này

UBND TP Hải Phòng cũng giao Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện rà soát lại toàn bộ quy trình làm phách và khớp phách của Kỳ thi; Phối hợp với các cơ quan chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý kỷ luật đối với cán bộ, giáo viên để xảy ra sai sót nêu trên theo quy định. Đồng thời, yêu cầu tập thể Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Ngày 19/7, ông Nguyễn Xuân Trường – Giám đốc sở GD&ĐT TP.Hải Phòng cho biết, sở này đã tiến hành kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với 8 cán bộ có liên quan trong vụ việc ghép nhầm phách 24 bài thi môn Toán trong kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2019 – 2020, khiến hội đồng chấm thi phải phúc khảo lại bài do sai lệch về điểm số. Cùng với việc kiểm điểm, rút kinh nghiệm 8 cán bộ ghép nhầm phách bài thi, Sở đã có văn bản yêu cầu lãnh đạo các trường có cán bộ, giáo viên làm thi mắc lỗi tường trình, kiểm điểm để xử lý theo quy chế thi và trách nhiệm của viên chức theo quy định.