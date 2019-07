Chủ căn hộ ở KĐT Ciputra bị đục két, lấy trộm hơn 8 tỷ đồng

Chị P cũng được ông Lee Gong Myong thông báo tài sản bên trong két gồm khoảng 1 tỷ Việt Nam đồng, 15.000 nhân dân tệ, 4 đồng hồ trị giá khoảng 7 tỷ và 10 chỉ vàng loại 1 chỉ 1 tấm. Tổng giá trị tài sản bị mất khoảng 8,1 tỷ đồng.

Nhận được tin báo, Công an phường Xuân Đỉnh và Công an quận Bắc Từ Liêm đã có mặt để tiến hành điều tra, lấy lời khai các nhân chứng. Cho tới cuối giờ chiều 19/7, cảnh sát đã rời khỏi căn hộ trên.

Chị P cũng cho biết thêm, tại hành lang dẫn tới căn hộ P708 không hề có camera giám sát. Ngoài ra, sau khi sự việc xảy ra, phía Ciputra vẫn chưa đưa ra lời giải thích về tình trạng mất an toàn, an ninh tại tòa nhà P2. Điều này khiến cho nhiều cư dân sinh sống tại đây lo lắng.

Trước đó, vào tháng 6/2019, Ciputra đã nâng cấp hệ thống camera an ninh nội khu cũng như lắp mới camera thông minh kiểm soát phương tiện ra vào. Đây được phía chủ đầu tư cho là hệ thống camera hiện đại bậc nhất để đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối cho cư dân.

Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ.