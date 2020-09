Ngộ độc pate Minh Chay: Bao nhiêu người mua sản phẩm?

Sau khi số bệnh nhân bị ngộ độc pate Minh Chay vẫn đang tăng từng ngày, Ban Quản lý An toàn Thực phẩm, Sở Y tế TP HCM đã tiến hành rà soát và cho biết, đã tìm được 1.290 khách mua online 1.559 sản phẩm pate Minh Chay trong tháng 7 và 8.



Ban An toàn Thực phẩm đã liên lạc trực tiếp đến những người này để thu hồi sản phẩm, cảnh báo không sử dụng các món Minh Chay. Sở Y tế cũng theo dõi sức khỏe những trường hợp đã ăn sản phẩm. Nhiều người dân tự đem nộp các sản phẩm đã mua của Minh Chay.

Theo Trưởng Ban quản lý An toàn Thực phẩm, Sở Y tế TP HCM, vi khuẩn clostridium botulinum có trong pate Minh Chay chính là vi khuẩn uốn ván, chỉ cần ăn một lần sẽ gây ngộ độc ngay, rất nguy hiểm, có thể dẫn đến tử vong.

Ngày 31/8, Tiến sĩ, bác sĩ Lê Quốc Hùng, Trưởng khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết bệnh nhân nam, 54 tuổi, được chuyển tới từ Bệnh viện Bà Rịa - Vũng Tàu. Ngày 25/8, ông ăn nhiều pate Minh Chay. Khoảng 24 giờ sau, ông nôn ói, đau bụng, biểu hiện ngộ độc tăng dần, nuốt khó, nói khó, sụp mi.

Khi đến bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân đã khó thở, phải thở máy, yếu tứ chi, sụp mi hoàn toàn. Các bác sĩ xác định bệnh nhân bị ngộ độc botulinum, giống 5 bệnh nhân khác đang điều trị tại đây và đều ăn pate Minh Chay.

Trong khi đó, Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cũng đang điều trị cho 2 bệnh nhân bị ngộ độc nặng do ăn sản phẩm pate Minh Chay, trong đó có 1 người phải thở máy nhiều ngày nay. Được biết, đây là hai vợ chồng cùng ăn pate Minh Chay và chỉ mới ăn được vài ngày.

Để bảo đảm sức khỏe người tiêu dùng và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, ngày 31/8m, UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Y tế - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo An toàn vệ sinh thực phẩm TP chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan khẩn trương rà soát người ngộ độc thực phẩm do dùng các sản phẩm của Công ty TNHH Hai thành viên Lối Sống Mới có độc tố gây hại sức khỏe cho người tiêu dùng. Mặt khác, tiếp tục yêu cầu Công ty TNHH Hai thành viên Lối Sống Mới thông báo đến tất cả khách hàng không sử dụng sản phẩm thực phẩm đã mua của công ty.

Sở Y tế Hà Nội phối hợp các cơ quan truyền thông (gọi điện, nhắn tin, cảnh báo trên website...) khuyến cáo người tiêu dùng không sử dụng các sản phẩm của công ty này cho đến khi có kết luận của các cơ quan chức năng.

Đối với những người tiêu dùng đã sử dụng sản phẩm mà có dấu hiệu bất thường về sức khỏe, như: mệt mỏi, sụp mi mắt, khó nuốt, liệt cơ, khó thở..., cần liên hệ ngay với cơ sở y tế gần nhất để được khám, tư vấn, theo dõi sức khỏe.

Sở Y tế cần chủ động phối hợp với Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia khẩn trương xác định độc tố gây hại sức khỏe cho người sử dụng pate Minh Chay để có biện pháp xử lý, ngăn chặn kịp thời việc sản xuất, cung cấp loại sản phẩm nguy hại trên thị trường.