Biết gì về Cty “cùng họ” của “thần đèn” đa cấp MyAladdinz?

App MyAladdinz hiện đang là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận và giới đầu tư bởi khả năng hoàn tiền lên đến 80%. Ứng dụng này được giới thiệu là có thể thanh toán các hóa đơn điện, nước, học phí, bảo hiểm, chi phí sinh hoạt, trả góp ngân hàng, mua nhà, mua xe… và có thể hoàn tiền lên đến 80% giá trị hóa đơn, người dùng thanh toán càng nhiều thông qua ứng dụng sẽ được hoàn trả càng nhiều.



Tại Việt Nam, MyAladdinz được vận hành và giới thiệu bởi Apota Education - có trụ sở tại Văn Quán (Hà Đông – Hà Nội), ngành nghề chính là "giáo dục khác chưa được phân vào đâu (mã ngành 8599). Tổ chức này sử dụng các trang mạng xã hội như Facebook và Youtube để quảng cáo về các lớp học làm giàu, hướng dẫn kiếm tiền "nhanh như chớp" với nhiều bằng chứng về các cá nhân có thể mua nhà, mua xe... thông qua việc sử dụng MyAladdinz.

Ở thời điểm đăng kí, Apota Education có vốn điều lệ 1 tỷ đồng với 5 cổ đông gồm ông Đỗ Văn Tuấn, bà Trịnh Thị Thư, bà An Thị Nhung, bà Trần Thị Mai và ông Lê Hoàn.

Trong số 5 cổ đông, ông Lê Hoàn nắm giữ chức vụ giám đốc và là cổ đông lớn nhất với 56% cổ phần công ty.

TGĐ "thần đèn" đa cấp MyAladdinz - Lê Hoàn

Cũng theo cổng thông tin đăng kí doanh nghiệp quốc gia, ông Lê Hoàn sinh năm 1982, quê quán Hưng Yên. Sau khi tra cứu số chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân của ông Hoàn trên cổng thông tin của Tổng cục thuế, ngoài việc là giám đốc của Apota Education, ông Hoàn còn là người đại diện pháp luật của một doanh nghiệp khác là Công ty TNHH Ilgamos Việt Nam.

Ilgamos Việt Nam ra đời năm 2016 và tới nay đã "bị khóa", theo thông báo trên cổng thông tin đăng kí doanh nghiệp. Ngành nghề chính mà Ilgamos Việt Nam đăng kí là "Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu", với trụ sở đặt ở tòa nhà Hapulico, 83 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Tiếp tục tìm với từ khóa "Ilgamos Việt Nam" trên Google và Facebook, người xem thấy một fanpage với tên gọi "ILcoin Việt Nam - ILgamos Việt Nam". Fanpage công bố địa chỉ ở 83 Vũ Trọng Phụng, trùng với địa chỉ đăng kí của Ilgamos Việt Nam.

Ngoài ra, các kết quả khác trả về từ Google đều cho thấy sự liên quan giữa Ilgamos Việt Nam và Ilcoin, một loại tiền mã hóa từng là một trong những từ khóa "hot" trên mạng xã hội tại Việt Nam cách đây vài năm.

Ilcoin từng vướng vào những nghi vấn liên quan đến lừa đảo xoay xung quanh việc đầu tư đồng tiền mã hóa này. Nhiều bài báo trong giai đoạn 2015-2017 đã phản ánh tình trạng lừa đảo đầu tư vào Ilcoin và sau đó biến mất, khiến nhiều nhà đầu tư mất tiền.

Thêm vào đó vào tháng 6/2018, ông Hoàn cùng vợ mình là bà Lưu Thị Diệm (sinh năm 1989) đã cùng nhau thành lập CTCP Địa ốc Empala, trụ sở chính đặt tại số 83 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Empala hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản với số vốn điều lệ ở mức 5 tỷ đồng, thành phần cổ đông gồm Lưu Thị Diệm (29%), Lê Hoàn (70%) và bà Lê Thị Hải Yến (1%). Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật của công ty này là bà Diệm.

Trên trang chủ, Empala cho biết sứ mệnh của doanh nghiệp này là “giúp cho mọi người trở nên tự do và giàu có bằng cách đầu tư bất động sản”, đồng thời là chủ của nhiều dự án lớn, bao gồm: One World Regency; Dự án Le Pavillon Đà Nẵng; Cao Xanh Hà Khánh; dự án One River Đà Nẵng.

Ngoài ra, vào năm 2018 vợ chồng ông Hoàn đã thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM cho khoản vay tiêu dùng cá nhân với tổng giá trị 2,27 tỷ đồng.

Trên Facebook cá nhân, ông Hoàn cũng thường xuyên đăng tải các hình ảnh, video hướng dẫn cách sử dụng và kiếm tiền từ ứng dụng MyAladdinz.

