'Nghiện ma túy, nghiện rượu, thu ngay vĩnh viễn bằng lái'

Báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, 6 tháng đầu năm tai nạn giao thông (TNGT) giảm cả 3 tiêu chí, giảm sâu nhất trong nhiều năm. Toàn quốc xảy ra 8.385 vụ TNGT (giảm hơn 7%), làm chết 3.810 người (giảm hơn 7,5%), bị thương 6.358 người (giảm hơn 9,6%) so với cùng kỳ năm 2018.

Có 47 tỉnh, thành phố có số người chết do TNGT giảm so với cùng kỳ và 11 địa phương có số người chết do TNGT tăng. Sáu tháng đầu năm, lực lượng cảnh sát giao thông đã kiểm tra, xử lý gần 2 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông (ATGT), phạt tiền hơn 1,2 nghìn tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 163.990 trường hợp, tạm giữ hơn 292.000 phương tiện. Trong đó, lực lượng CSGT đã phát hiện xử lý 78.117 trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn, 239 trường hợp lái xe dương tính với ma túy.