Long An: Bắt 2 thanh niên cứa cổ tài xế taxi

2 thanh niên cứa cổ tài xế taxi ở Long An bị công an bắt khi đang lẩn trốn ở một nhà trọ tại quận Bình Tân (TP.HCM).

Trưa 22/7, Công an tỉnh Long An cho biết, đơn vị đang tạm giữ 2 thanh niên cứa cổ tài xế taxi ở Long An để cướp tài sản khi chúng đang lẩn trốn trong phòng trọ ở quận Bình Tân (TP.HCM).

Theo đó, 2 thanh niên là Bùi Thanh Tú (SN 1999, ngụ xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, TP.HCM) và Nguyễn Văn Hậu (SN 2001, ngụ xã Phương Thịnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

Theo hồ sơ vụ việc, tối 19/7, Tú gọi điện hẹn Hậu đi cướp tài sản. Chúng nhắm đến tài xế taxi đón khách trong đêm và đi ra khu vực vùng ven TP.HCM để tìm con mồi.

Khoảng 5 phút sau, chúng thấy xe taxi Vinasun biển số 51F.285.03 do tài xế Trần Văn Đại (SN 1979, ngụ xã Phú Tân, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) đang đậu nên yêu cầu chở về Bến Lức (Long An).

Công an hiện đang tạm giữ 2 thanh niên thực hiện hành vi cắt cổ tài xế taxi.

Chúng yêu cầu tài xế Đại chở vào thị trấn Bến Lức để đến bệnh viện đa khoa Bến Lức. Tuy nhiên, dừng lại một lúc, Tú đề nghị anh Đại tiếp tục chạy đến nhà người quen cạnh tiệm game bắn cá ở khu dân cư Hoàng Long thuộc khu phố 9 (thị trấn Bến Lức).

Đi đến đoạn đường vắng, anh Đại dừng xe để đi vệ sinh. Một trong hai thanh niên còn lại cũng xuống xe và đi phía sau anh Đại, rút con dao khống chế, sau đó cắt thật mạnh vào vùng cổ anh Đại. Bị thương nặng, anh Đại vẫn cố gắng chạy tới nhà nghỉ kêu cứu rồi gục xuống.

Thấy người dân phát hiện, 2 nam thanh niên bỏ chạy.

Sau đó, cả 2 tên cướp cứa cổ tài xế taxi bị lực lượng trinh sát hình sự công an tỉnh bắt giữ tại nhà trọ ở quận Bình Tân.

Anh Đại được cấp cứu kịp thời và sức khỏe đang dần hồi phục.