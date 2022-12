Nghiêm cấm tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp mọi hình thức

Ngày 23/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính ban hành Chỉ thị số 22 về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Không để thiếu hụt xăng

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương không để xảy ra tình trạng thiếu hàng; bảo đảm nguồn cung xăng dầu, không để thiếu hụt trong mọi tình huống; bảo đảm cung ứng đủ điện, không để thiếu điện trong mọi tình huống...

Bộ Tài chính theo dõi sát diễn biến giá cả, thị trường, có biện pháp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá theo thẩm quyền...

Với Bộ Y tế, Thủ tướng yêu cầu chủ động chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt đối với dịch COVID-19, không để lây lan rộng, bùng phát kéo dài trong cộng đồng; tăng cường công tác phát hiện thuốc giả, thuốc kém chất lượng, thuốc không được phép lưu hành.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quan tâm, chăm lo, kịp thời hỗ trợ phù hợp cho các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, các hộ nghèo, hộ cận nghèo, không để lợi dụng, trục lợi chính sách. Đồng thời, Bộ theo dõi, nắm bắt tình hình lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, đặc biệt là những địa phương tập trung nhiều lao động, tạo thuận lợi cho người lao động nghỉ Tết và trở lại làm việc sau Tết...

Bộ Giao thông Vận tải không để xảy ra tình trạng người dân chậm về quê ăn Tết do không có phương tiện vận chuyển; tăng cường kiểm tra việc thực hiện kê khai giá cước, niêm yết giá cước vận tải, giá vé tàu, vé xe theo quy định...

Bộ Công an bố trí lực lượng, phương tiện bảo vệ an toàn tuyệt đối các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các mục tiêu bảo vệ, các địa bàn trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước; không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Bộ có biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, đối tượng phản động, chủ động đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc; bảo đảm an ninh thông tin, an toàn mạng quốc gia; giữ vững an ninh nội địa, không để hình thành “điểm nóng” phức tạp về an ninh, trật tự...

Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương chủ động nắm chắc tình hình trên không, trên biển, biên giới, nội địa, ngoại biên, không gian mạng; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh và xử lý các tình huống xảy ra giữ vững độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không để bị động bất ngờ...

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức tốt công tác điều hòa và cung ứng tiền mặt, đáp ứng nhu cầu tiền mặt cho nền kinh tế; đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, an toàn, thông suốt 24/24 giờ, phục vụ tốt nhu cầu thanh toán, nhu cầu rút tiền mặt qua hệ thống ATM tăng cao trước và trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai biện pháp nhằm bảo đảm an toàn cho khách du lịch; ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực, lợi dụng lễ hội thu lợi bất chính, mê tín dị đoan; tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh, an toàn, tiết kiệm cho người dân, bảo đảm Nhân dân được đón Tết vui tươi, đầm ấm.

Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương bảo đảm tuyệt đối an toàn mạng lưới, thông tin liên lạc thông suốt; tăng cường kiểm soát, duy trì hệ thống trực, hệ thống mạng đài kiểm soát tần số vô tuyến điện, bảo đảm an toàn, thông suốt; đấu tranh phản bác các thông tin xấu, sai sự thật về công tác phòng chống dịch của các thế lực thù địch.

Không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp

Với Bộ Nội vụ, người đứng đầu Chính phủ lưu ý, quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm các quy định về văn hóa công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng.

Thủ tướng yêu cầu không tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức.

Các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước thực hiện nghiêm việc không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; không tổ chức đoàn của Trung ương thăm, chúc Tết cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố; nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định; không tham gia các hoạt động mê tín, dị đoan; chỉ dự lễ chùa, lễ hội khi được phân công.

Đồng thời, tổ chức tốt việc thăm hỏi, chúc Tết thương binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với nước, cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, nhân sĩ, trí thức; phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần “tương thân, tương ái”, bảo đảm mọi người đều có điều kiện vui Xuân, đón Tết.

Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà cho doanh nghiệp, người dân trong giải quyết công việc; tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ. Ngay sau kỳ nghỉ Tết, các cơ quan, tổ chức, đơn vị khẩn trương tập trung vào công việc, không để chậm trễ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Thủ tướng chỉ đạo các tỉnh, thành phố căn cứ vào tình hình thực tiễn, quyết định việc tổ chức bắn pháo hoa chào mừng năm mới 2023 và Tết Nguyên đán Quý Mão phù hợp với điều kiện, khả năng của địa phương, bảo đảm an toàn, tiết kiệm, không sử dụng ngân sách nhà nước; thực hiện tốt công tác quản lý và tổ chức lễ hội theo quy định.

Các địa phương theo dõi, nắm tình hình chi trả lương, thưởng cho người lao động của doanh nghiệp, nhất là người lao động bị mất việc làm, thiếu việc làm tạm thời để có giải pháp hỗ trợ kịp thời.

>>> Mời độc giả xem thêm video Thủ tướng kiểm tra các dự án trọng điểm: