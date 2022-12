Vụ chuyến bay giải cứu: Quan lộ Phó Chủ tịch Hà Nội Chử Xuân Dũng

Ngày 22/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc ông Chử Xuân Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Ông Dũng bị bắt về tội "Nhận hối lộ" trong vụ án "Đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố. Cùng ngày, trong thông cáo phát đi, Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội cho biết ngày 22/12, tại Thành ủy Hà Nội, Ban chấp hành Đảng bộ TP đã họp để xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Chử Xuân Dũng. Sau khi xem xét tính chất, mức độ vi phạm của ông Dũng, Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội thấy ông Chử Xuân Dũng đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; lợi dụng chức vụ quyền hạn vi phạm trong quá trình chấp thuận chủ trương cho các doanh nghiệp thực hiện các chuyến bay giải cứu, đưa công dân từ nước ngoài về nước cách ly tại Hà Nội. Những việc làm của ông Dũng vi phạm Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương, vi phạm pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng, bức xúc trong xã hội. Trên cơ sở đó, Ban chấp hành Trung ương, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố đã biểu quyết thống nhất cao đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Chử Xuân Dũng. Ông Chử Xuân Dũng sinh ngày 5/11/1973; quê quán xã Vân Nội, huyện Đông Anh, Hà Nội; Trình độ chuyên môn Tiến sĩ khoa học giáo dục, Thạc sĩ Toán, Thạc sĩ Giáo dục học, ĐH Sư phạm Toán; Trình độ Lý luận chính trị cao cấp. Thời điểm bị bắt, ông Dũng là Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021. Trước đó, ông Chủ Xuân Dũng từng trải qua nhiều vị trí công tác như Giáo viên Trường THPT Sóc Sơn, Hà Nội; Giáo viên Trường THPT Chu Văn An, Hà Nội Từ 9/2003-9/2006: Phó Hiệu trưởng Trường THPT Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Từ 10/2006 - 8/2009: Hiệu trưởng Trường THPT Phạm Hồng Thái, Hà Nội. Từ 9/2009-11/2014: Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An, Hà Nội. Từ 12/2014 - 10/2017: Phó Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo Thành phố. Từ 11/2017, ông Dũng là Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo Thành phố; Tháng 3/2019 được chỉ định bổ sung tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020; Tháng 10/2020; tái cử tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tháng 12/2020: Ông Chủ Xuân Dũng được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội và giữ cương vị này cho đến nay. Liên quan vụ chuyến bay giải cứu, cùng với ông Chử Xuân Dũng, đến này 37 bị can đã bị khởi tố gồm nhiều quan chức của Bộ Ngoại giao, cán bộ của Bộ Y tế và Bộ Giao thông vận tải, cựu lãnh đạo và cán bộ của Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an về các tội: Nhận hối lộ, Đưa hối lộ, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Môi giới hối lộ". Tại cuộc họp báo cuối tháng 6/2022, lãnh đạo Cơ quan an ninh điều tra cho biết kết quả điều tra bước đầu đã chứng minh các bị can nhận hàng chục tỷ đồng và hàng trăm ngàn USD. Trước đó, người phát ngôn Bộ Công an cũng cho biết có gần 2.000 "chuyến bay giải cứu" người Việt từ nước ngoài về trong các đợt COVID-19 vừa qua, có chuyến bay sau khi trừ chi phí, lợi nhuận vài tỷ đồng. >>> Mời độc giả xem thêm video Bắt quả tang thiếu úy Công an nhận hối lộ của người ghi đề. Nguồn: THĐT

