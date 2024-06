Nghi vấn nhà xe Bình An phá luồng tuyến vận tải, Cục Đường bộ Việt Nam nói gì? - kỳ 2

Như Báo Tri thức và Cuộc sống phản ánh, nhiều năm qua, gần 30 xe khách hãng xe Bình An thuộc Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Hòa Bình kinh doanh vận tải tuyến cố định Bến xe Bình An (TP Hòa Bình) - Bến xe Mỹ Đình (TP Hà Nội) có dấu hiệu hoạt động ngoài luồng tuyến, lộ trình vận tải do Sở GTVT tỉnh Hòa Bình chấp thuận.

Ngoài việc chạy xuyên tâm thành phố Hòa Bình, di chuyển vào các tuyến đường không có trong lộ trình do Sở GTVT chấp thuận, xe khách Bình An còn "ghé bến" vào Bến xe Trung tâm Hòa Bình để đón, trả khách trước khi đi, đến 2 đầu bến là Bến xe Bình An - Bến xe Mỹ Đình.

Hoạt động trên của hãng xe Bình An được cho là đang phá luồng tuyến giao thông, chạy không đúng lộ trình, gây nguy cơ tai nạn giao thông, mất an ninh trật tự, ảnh hưởng hoạt động vận tải tuyến Hòa Bình - Hà Nội.