Nghị quyết 128: Hà Nội ở đâu trong 4 cấp độ dịch?

Ngày 12/10, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 128/NQ-CP ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19".

Chấm dứt tình trạng cát cứ, cục bộ