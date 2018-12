Nghi án thiếu nữ 15 tuổi bỏ nhà theo người tình lớn tuổi

Mới đây, mạng xã hội xôn xao vụ việc thiếu nữ 15 tuổi bỏ nhà đi hơn nửa tháng chưa về khiến người thân vô cùng lo lắng.



Theo đó, cô gái trên tên là Nguyễn Thị Như Q. (15 tuổi, ở xã Minh Hoà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) hiện đang là học sinh lớp 10 tại Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Hưng Hà. Cô bé này nghi bị bạn trai khoảng 40 tuổi dụ dỗ lôi kéo bỏ đi nhiều ngày nay khiến gia đình lo lắng.

Hình ảnh thân mật của thiếu nữ 15 tuổi với bạn trai. Liên quan đến vụ việc này chiều ngày 9/9, trao đổi với PV, ông Hoàng Tất Thắng - Chủ tịch UBND xã Minh Hòa, Hưng Hà cho biết, sau khi nắm bắt thông tin, UBND xã đã phối hợp với các ban ngành cùng Công an huyện Hưng Hà, có buổi làm việc với gia đình chị Nghiêm Thị Ph. (mẹ của Q.).



Theo nội dung chị Ph. chia sẻ, cháu Q. bị một người đàn ông tên H. (SN 1979, trú tại xã Hồng Minh, Hưng Hà) dụ dỗ bỏ nhà đi từ ngày 19/11 đến nay không về. Lo lắng việc con gái bỏ đi, chị Ph. đã kiểm tra điện thoại của Q. thì phát hiện thấy Q. và người đàn ông xăm trổ tên H. có nhắn tin thân mật qua lại xưng hô “vợ, chồng”.

Theo đoạn tin nhắn thì người đàn ông tên H. dụ Q. bỏ nhà đi mang theo ít quần áo. Không những thế, H. còn dụ Q. bỏ học và đi làm công việc “rót bia, bấm bài” nếu gia đình có hỏi nói dối lên Hà Nội bán quần áo. Khi thấy hình ảnh người đàn ông xăm trổ ôm hôn con gái trên giường gia đình nữ sinh này đã rất sốc và hoảng hốt. Người mẹ lo sợ Q. bị H. lôi kéo đi làm trong quán karaoke nên đã tìm gặp trực tiếp và mong H. đưa con gái chị trở về tuy nhiên sau nhiều lần hứa hẹn gia đình vẫn chưa gặp được Q.

Trước sự việc trên, ngày 7/12, chị Ph. đã làm đơn trình báo lên Công an xã Minh Hòa và Công an huyện Hưng Hà về sự việc của con gái. Theo ông Thắng, ngay sau khi tiếp nhận thông tin chính quyền xã đã cử công an báo cáo công an huyện. Hiện tại, tất cả các ban ngành đã làm việc với gia đình cháu Q.

“Chính quyền địa phương và cơ quan chức năng cũng nắm bắt được qua gia đình trình báo, anh H. dụ dỗ cháu Q. bỏ đi. Tuy nhiên, anh này lại là người của xã khác nên UBND xã cũng báo cáo lên Công an huyện và phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ.

Ở địa phương, chị Ph. làm nghề dệt khăn tại nhà. Trước đây, chị Ph. và con gái sống ở xã Trí Hòa (huyện Hưng Hà) nhưng đến năm 2017, 2 mẹ con chị Ph. mua nhà và sinh sống tại xã Minh Hòa cho đến nay. Sau khi lập gia đình, chị Ph. sinh được cháu Q. nhưng do cuộc sống vợ chồng không hòa hợp 2 người ly hôn, cháu Q. ở với mẹ”, lãnh đạo xã Minh Hoà thông tin thêm.