TP.HCM chỉ định tân Bí thư Quận 2 thay ông Nguyễn Hoài Nam

Sáng 10/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đã trao quyết định điều động, chỉ định ông Trần Văn Thuận giữ chức Bí thư Quận 2 thay cho ông Nguyễn Hoài Nam.

Trước đó, ngày 8/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố ông Nguyễn Hoài Nam , Bí thư Quận ủy quận 2 , áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Những sai phạm của ông Nam được xác định ở thời điểm khi ông này còn là trưởng phòng quy hoạch sử dụng đất, sở TNMT TP.HCM.



Ông Trần Văn Thuận, sinh ngày 15/6/1962. Quê quán: xã Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Trước khi làm Bí thư Quận ủy Quận 2, ông Trần Văn Thuận là Phó trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy kiêm Bí thư Đảng ủy khối Đảng, đoàn thể quận 2; Bí thư Đảng ủy phường An Phú (quận 2); Phó Chánh Thanh tra quận 2; Văn phòng UBND huyện Bình Chánh; sĩ quan Phòng An ninh kinh tế, Công an TP.HCM.