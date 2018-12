Bắt nguyên Tổng Giám đốc Vinashin Trương Văn Tuyến

(Kiến Thức) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) vừa thi hành các Quyết định khởi tố bị can; Lệnh bắt bị can để tạm giam; Lệnh khám xét đối với Trương Văn Tuyến - nguyên Tổng Giám đốc Vinashin và Phạm Thanh Sơn -Phó Tổng Giám đốc SBIC (Vinashin).

Ngày 10/12/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã thi hành các Quyết định khởi tố bị can; Lệnh bắt bị can để tạm giam; Lệnh khám xét đối với Trương Văn Tuyến - nguyên Tổng Giám đốc Vinashin và Phạm Thanh Sơn -Phó Tổng Giám đốc SBIC (Vinashin) về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 355, Bộ luật Hình sự 2015, xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin).



Trước đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) theo Quyết định nhập vụ án hình sự số 04/C46-P11 ngày 05/6/2018 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03).

Quá trình điều tra vụ án xác định: Trương Văn Tuyến, nguyên Tổng Giám đốc Vinashin và Phạm Thanh Sơn, Phó Tổng Giám đốc SBIC (Vinashin) đã có hành vi Lạm dụng chức vụ, quyền hạn, ký duyệt gửi tiền có kỳ hạn của Tập đoàn Vinashin (nay là Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam SBIC) vào Ngân hàng Đại Dương (Oceanbank) trái quy định pháp luật, đồng phạm với Trần Đức Chính, kế toán toán trưởng Tập đoàn Vinashin trong việc chiếm đoạt hơn 105 tỷ đồng tiền ngoài lãi suất từ Oceanbank.

Ngày 06/12/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra Quyết định khởi tố bị can số 237/C03-P15 và số 238/C03-P15; Lệnh bắt bị can để tạm giam; Lệnh khám xét đối với Trương Văn Tuyến và Phạm Thanh Sơn về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 355, Bộ luật Hình sự 2015. Các Quyết định và Lệnh nói trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn.

Ngày 10/12/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã thi hành các Quyết định và Lệnh nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang tập trung mở rộng điều tra vụ án, làm rõ hành vi phạm tội và thu hồi, kê biên tài sản do phạm tội mà có.